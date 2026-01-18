CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Paris c'est pas un grand club c'est juste une grande équipe, pas la même chose, pour être un grand club il avoir gagné plusieurs LDC, pas juste une fois, gagner juste une LDC tout le monde sait le faire, même l étoiles rouges de Belgrade
C'est déjà mieux que le niveau de la L1, c'est déjà ca , honnêtement la L1 est pas très élevé si on enlève paris, paris c'est juste l arbre qui cache la forêt si on regarde bien
Hakikmi joue dans le club Champion d’Europe et Champion intercontinental, rien que ça… 🤩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C’est dire le niveau de la can… 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Mané a joué dans les plus grand club européen, hakimi non
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
😱 Grosse frayeur pour le Maroc ! Le Sénégal pense ouvrir le score, Ismaïla Sarr marque… mais une faute sur Achraf Hakimi est signalée au départ de l’action. Suivez la finale de la #CAN2025 en direct sur M6 et M6+ : bit.ly/3ZhGqmO
💥 Pape Gueye crucifie le Maroc ! 1-0 pour le Sénégal ! Puissance et détermination : il devance Achraf Hakimi et envoie un missile dans la lucarne de Yassine Bounou. Le verrou marocain saute ! 🔥 Suivez la finale de la #CAN2025 en direct sur M6 et M6+ : bit.ly/3ZhGqmO