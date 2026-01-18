CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Finale de la CAN 2025 :

Stade Prince Moulay Abdellah (Rabat, Maroc).

Sénégal - Maroc : 1-0 après prolongation.

But : Pape Gueye (94e) pour le Sénégal.

Au terme d'une finale complètement folle marquée par de nombreux rebondissements, le Sénégal a dominé le Maroc (1-0 après prolongation) pour s’adjuger la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Devant son bouillant public, le Maroc rêvait de conclure sa CAN de la meilleure des manières en soulevant le trophée. Sauf qu’en première période, les Lions de l'Atlas subissaient les assauts du Sénégal, mais Bounou sortait deux arrêts de très grande classe face à Pape Gueye (5e) et Ndiaye du bout du pied (38e). Grâce à son gardien, déjà héroïque en demi-finale lors de la séance des tirs au but face au Nigéria, le Maroc rentrait donc aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

Après la pause, le Maroc revenait avec d’autres intentions. El-Kaabi était d’abord tout proche de faire chavirer son pays, mais l’attaquant marocain ouvrait trop son pied et le ballon frôlait juste le poteau sans rentrer (58e). Sarr sauvait ensuite le Sénégal face à El-Kaabi (62e), tout comme Mendy devant Ezzalzouli (81e). En toute fin de match, Bounou stoppait une frappe très dangereuse du Parisien Ibrahima Mbaye (90e). Dans le temps additionnel, Ismaïla Sarr pensait ouvrir la marque mais son but était refusé par l’arbitre pour une faute pas si évidente que cela de Seck sur Hakimi (90e+2).

Quelques minutes plus tard, alors que tout le monde semblait se diriger vers un 0-0, Monsieur Ndala donnait un penalty au Maroc pour une faute de Diouf sur Diaz après un corner (90e+7). Après un énorme imbroglio, qui a vu les joueurs sénégalais quitter la pelouse pendant quelques minutes à la demande de leur entraîneur Pape Thiaw, Brahim Diaz disposait d'une balle en or pour offrir une deuxième CAN au Maroc. Mais le joueur du Real Madrid ratait complètement son penalty en envoyant sa panenka dans les gants d'Edouard Mendy (90e+24). Un raté synonyme de prolongation.

La folie de la fin de match se poursuivait, puisque c'est le Sénégal qui ouvrait la marque assez rapidement dans cette prolongation. Sur un exploit personnel, Pape Gueye avançait jusqu'à l'entrée de la surface marocaine avant de faire trembler les filets d'une frappe lumineuse du gauche sous la barre (1-0 à la 94e). Un vrai séisme que le Maroc tentait de surmonter, mais Diaz n'y arrivait pas (97e), comme En-Nesyri (105e).

En deuxième période de la prolongation, Aguerd trouvait la barre (108e), puis de l'autre coté du terrain, Ndiaye ratait ensuite l’immanquable devant un but laissé vide par Bounou (111e). Mais qu'importe au final pour les Sénégalais, puisque ce loupé était finalement sans conséquence sachant que la bande à Sadio Mané tenait jusqu'au bout (1-0 après prolongation).

Grâce à cette victoire au bout du suspense et au terme d'une finale pleine de rebondissements, le Sénégal remporte donc la CAN, la deuxième de son histoire après 2021.