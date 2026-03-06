Mason Greenwood - Olympique de Marseille
Greenwood - OM

OM : Greenwood et Marseille, c'est fini

OM06 mars , 8:20
parClaude Dautel
0
Mason Greenwood a eu une attitude très étonnante lors de la fin du match contre Toulouse, et ce n'est désormais plus un secret, l'attaquant anglais veut quitter Marseille en fin de saison.
C'est une séquence qui n'a échappé à personne mercredi soir, Mason Greenwood n'était pas avec ses coéquipiers au moment de la séance des tirs au but contre le TFC, l'attaquant anglais se tenant à bonne distance du groupe. Et cela n'est pas le fruit du hasard, confirme L'Equipe. En effet, rien ne va plus entre le joueur arrivé de Manchester United et l'Olympique de Marseille, où Greenwood était surtout emballé à l'idée à jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi, même si ce dernier le chatouillait parfois.
Et sa mésentente avec Medhi Benatia, nouveau patron sportif de l'OM, est désormais connue de tout le monde. Alors, même s'il a un contrat jusqu'en 2029 avec le club phocéen, Mason Greenwood souhaite partir en fin de saison, confirme le quotidien sportif qui cite même déjà une piste privilégiée pour le joueur de 24 ans.

Greenwood se met à l'écart de l'OM

En effet, en Europe, de nombreux clubs ne voudront pas recruter Mason Greenwood compte tenu de son passé. Car même si à Marseille, le talent de buteur du joueur anglais a vite permis de zapper le sujet, ce n'est pas le cas partout. Alors, L'Equipe confirme que c'est du côté de l'Arabie saoudite que pourrait se poursuivre la carrière de l'attaquant anglais.
« Accompagné mercredi soir par son père Andrew, très important dans sa carrière, l'Anglais est resté éloigné du groupe à la fin de la séance des tirs au but et a rapidement filé au vestiaire, alors qu'il est lié à l'OM jusqu'en 2029 et qu'il représente la plus haute valeur marchande (35 à 40 % des droits reviendront à Manchester United). À cause de ses écarts de conduite extrasportifs, il reste un profil particulier mais le Golfe est une vraie possibilité, et il est loin d'être le seul joueur majeur à pencher vers un départ », précisent nos confrères.

Greenwood va quitter l'OM

Si l'Arabie saoudite est en pole position, certains médias anglais fantasment de la reconstitution du duo De Zerbi-Greenwwood à Tottenham ou même à Manchester United. Pourtant l'hypothèse d'un retour de l'attaquant en Angleterre est inenvisageable, aucun club ne voulant prendre le risque de faire signer un joueur dont l'image est gravement écornée de l'autre côté de la Manche.
Mais ce qui est clair, c'est qu'il est peu probable de revoir Mason Greenwood sous le maillot de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Pour l'OM, le gros challenge sera de remplacer un joueur qui cette saison a marqué 24 buts toutes compétitions confondues.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts6
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs23
Buts14
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
