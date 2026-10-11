CAN 2025 : Il ne trouve pas le Maroc très fair-play

Le Maroc et le Sénégal se battent désormais devant les tribunaux pour le gain de la CAN-2025, attribuée aux Lions de l'Atlas sur tapis vert. De quoi faire réagir un expert du football africain.

C’est cette semaine que l’appel du Sénégal devant le Tribunal Arbitral du Sport a eu lieu. Les Lions de la Teranga contestent devant la juridiction internationale la décision en appel de la CAF de donner match perdu aux coéquipiers de Sadio Mané, pour avoir quitté le terrain pendant plus de 10 minutes lors de la finale de la CAN. Dépités par deux décisions arbitrales défavorables, les Sénégalais avaient en effet vivement protesté avant de revenir sur le terrain pour terminer un match qu’ils ont finalement gagné.

Mais plusieurs mois après sa défaite, le Maroc s’est vu attribuer la victoire sur tapis vert, même si l’arbitre et les joueurs marocains avaient accepté le retour des Sénégalais sur le terrain, et n’avaient pas porté de réserve. Chacun a ses arguments juridiques, et ce ne serait pas la première fois que le résultat d’un match est inversé dans les bureaux, mais pour Joseph-Antoine Bell, illustre gardien camerounais et consultant régulier sur le football africain, l’attitude du Maroc n’est pas vraiment impériale sur le plan moral.

« A mon avis, on a un problème de morale, par rapport à l’esprit du sport et du football, et il y a aussi la légalité à prendre en compte. Au vu de la réglementation, les dirigeants marocains ont forcément raison de protester et d’écrire aux instances. Maintenant, au regard de l’esprit du jeu, si vous avez accepté de jouer, vous devez accepter le résultat qui en découd », a souligné sur l’antenne de RFI l’ancien gardien de l’ASSE et de l’OM, qui avoue qu’il aurait été de toute façon impossible pour l’arbitre congolais de la rencontre, d’arrêter définitivement le match après le départ provisoire des Sénégalais.

« Il n’était possible pour aucun homme, je dis bien aucun homme, d’arrêter le match à ce moment. Tout le stade ou les gens veulent voir la fin du match. Humainement, il est impossible que l’arbitre prenne sur lui et dise, ‘comme vous êtes sortis, on arrête et vous avez perdu le match’. L’arbitre a autorisé la reprise du match, et les Marocains n’ont pas contesté cela. Aujourd’hui, on peut reprocher aux dirigeants marocains de vouloir gagner ce match sur tapis vert à tout prix », a livré Joseph-Antoine Bell, qui sait que la décision prise dans quelques jours ou semaines par le TAS va forcément continuer de faire beaucoup parler.