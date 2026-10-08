CAN 2026 : Maroc-Sénégal, un jeudi décisif devant le TAS

C'est ce jeudi que le Tribunal Arbitral du Sport va débuter le recours du Sénégal contre la victoire donnée sur tapis vert au Maroc, malgré sa défaite en finale de la CAN 2025.

Quasiment un an après les faits, le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 n’est toujours pas connu. Le Sénégal avait remporté sur le terrain une finale apocalyptique sur le score de 1-0 en prolongation. Mais dans la fin du temps réglementaire, l’enchainement d’un but en leur faveur refusé mystérieusement et d’un pénalty accordé au Maroc avait provoqué une longue interruption, les Lions de la Teranga quittant même le terrain pendant plusieurs minutes en protestation, avant de revenir.

Trois mois après le sacre du Sénégal, la Confédération Africaine de Football avait décidé de donner finalement le trophée au Maroc, à l’opposé de sa première décision qui sanctionnait simplement les joueurs fautifs lors de cette finale. Le Sénégal, pour avoir quitté le terrain, et en dépit du fait que l’arbitre avait accepté de reprendre le jeu, se voyait donner match perdu sur le score de 3-0.

Le Maroc et le Sénégal se retrouvent désormais devant le Tribunal Arbitral du Sport, jugé comme une instance de référence pour trancher cette affaire. Trois juges, un français, un allemand et un italien, spécialistes en droit du sport, vont écouter les deux parties, le règlement de la CAF, et les arguments sportifs, disciplinaires et moraux à prendre en compte.

Au terme de cette audience, le jugement sera mis en délibéré, et rendu public plusieurs jours plus tard. Il pourra ensuite apparaitre sous trois formes : la confirmation de la décision de la CAF de donner la victoire au Maroc sur tapis vert, proposer une validation du résultat du match tout en maintenant les sanctions individuelles, ou annuler la décision de la CAF en estimant qu’elle doit statuer à nouveau en prenant en compte l’ensemble des éléments.

Le panel décisionnaire est donc encore large, et le verdict va forcément faire parler dans un sens ou dans l’autre. Seul le football africain est assuré d’être perdant après les défauts d’organisation et le déroulement de cette finale.