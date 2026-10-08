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Maroc-Sénégal, le résultat reporté de plusieurs semaines

CAN 2025
parJérôme Capton
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Le 18 janvier dernier, le Sénégal battait le Maroc 1 à 0 en finale de la CAN. Un résultat inversé par la Confédération Africaine de football (CAF), mais que le Sénégal conteste. Ce jeudi, le TAS a étudié le dossier, mais va prendre son temps.
Les supporters du Maroc et du Sénégal ont appris à être patients, puisque cela fait neuf mois qu'ils attendent de savoir qui sera finalement le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Tandis que les Lions de la Teranga ont gagné sur le terrain (1-0), après une finale au scénario qui restera dans l'histoire, les Lions de l'Atlas ont, eux, obtenu de la CAF que le résultat soit inversé suite au comportement des joueurs sénégalais qui avaient quitté le terrain pour contester une décision de l'arbitre. Le Sénégal a donc saisi le Tribunal Arbitral du Sport qui s'est penché sur ce dossier de jeudi. Mais, du côté du TAS, on a déjà prévenu tout le monde que la réponse tant attendue n'arrivera pas dans les prochaines heures. Loin de là même.

Le TAS va prendre son temps

Matthieu Reeb, directeur général du Tribunal Arbitral du Sport, a prévenu les délégations des deux pays, la réponse n'est pas pour tout de suite. « Je ne pense pas que ce sera aujourd’hui, ni demain. J’en suis à peu près sûr. Mais ça devrait durer quelques jours, voire quelques semaines, si jamais les arbitres veulent rédiger une décision complète avec les motifs juridiques », a prévenu l'un des responsables du TAS.
Si du côté de la délégation marocaine on est resté particulièrement discret à la sortie des locaux du TAS, les responsables sénégalais étaient plutôt optimistes. « Ce que nous pouvons dire, c'est que nos avocats ont présenté notre plaidoirie, ont présenté toutes nos observations et ont été entendus par la formation arbitrale. Je ne peux pas dire ce qu'il s'est réellement passé car c'est un secret de la délibération. Mais je peux assurer que le Sénégal s'est bien défendu », a commenté Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football.
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