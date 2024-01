CAN ‍: Le Maroc pas à la hauteur, Regragui annonce la couleur

Dans : CAN 2024.

Par Adrien Barbet

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, le Maroc fait figure de favori pour à la victoire dans cette CAN 2024. Pourtant, Walid Regragui ne se montre pas spécialement optimiste.

Mercredi 17 janvier, le Maroc va faire son entrée dans cette CAN 2024, face à la Tanzanie. Un match qui, sur le papier, est plus qu'abordable pour la 13e nation mondiale au classement FIFA. Les Lions de l'Atlas continuent de surfer sur leur excellente Coupe du monde, où ils ont terminé quatrième. Mais malgré l'exploit au Qatar, Walid Regragui préfère rester prudent car les surprises arrivent très rapidement à la CAN. Conscient que le Maroc est attendu pour confirmer, après ses victoires dantesques contre l'Espagne, le Portugal, la Belgique ou même le Brésil en match amical, Walid Regragui annonce qu'aucune rencontre ne sera facile pour son équipe. Le sélectionneur du Maroc s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

Le Maroc attendu, Regragui joue la carte de la prudence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe du Maroc (@equipedumaroc)

« Il n’y a aucun match facile. On l’a vu. On va essayer de bien commencer avec trois points. On est préparé, on travaille depuis longtemps. Il y a toujours des surprises en CAN on l’a vu avec le Cap-Vert, le Mozambique. Il faut des certitudes, l’envie. Il n’y a aucun statut en Coupe d’Afrique. Il faut avoir de l’humilité et être humble. On sait qu’on est attendu. Tout le monde nous attend. Quand je le disais, tout le monde parlait d’arrogance mais c’est la réalité. C’est un statut à assumer, on a appris à jouer avec. Les adversaires ont une envie supplémentaire comme nous au Mondial. On a rarement été à la hauteur quand on est attendu en CAN. Mais voilà, c’est à nous d’essayer de l’être pour répondre aux attentes » a affirmé le technicien marocain, auteur d'un travail formidable depuis sa prise de fonction avec l'équipe en rouge et vert.