Brest refuse 10 ME du Paris FC pour Ajorque

Brest21 janv. , 14:30
parCorentin Facy
En quête d’un buteur cet hiver, le Paris FC s’intéresse à Ludovic Ajorque. Mais le Stade Brestois a refusé une très belle offre du promu francilien, preuve que le club breton souhaite garder son attaquant.
La priorité du mercato a clairement été définie au Paris FC, à savoir le recrutement d’un avant-centre. Le club francilien souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu afin de renforcer l’effectif de Stéphane Gilli, en lutte pour son maintien en Ligue 1. Ces dernières heures, le nom de Neal Maupay revient avec insistance. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a même fait l’objet d'un accord entre les deux clubs.
L’ancien Niçois doit maintenant s’entendre avec le PFC, un projet qui l’intéresse et qui a retenu son attention même si Maupay ne fera aucun effort salarial alors qu’il perçoit plus de 200.000 euros par mois en Provence. En parallèle de cette piste, le Paris FC continue de s’intéresser à Ludovic Ajorque, sous contrat avec le Stade Brestois jusqu’en juin 2027. Le profil de l’athlétique attaquant de 31 ans plaît énormément aux dirigeants et au staff du PFC, qui a soumis une belle offre au SB29 selon L’Equipe.
Le quotidien national écrit dans son édition du jour que Brest a refusé une offre de 10 millions d’euros pour Ludovic Ajorque. Une proposition difficile à refuser pour un attaquant de plus de 30 ans et à qui il ne reste plus qu’un an et demi de contrat. Eric Roy tient néanmoins à son très précieux buteur passé par Strasbourg et a donc fait le forcing auprès de ses dirigeants pour que la proposition du club de la capitale soit refusée, ce qui a été fait. On ignore pour l’instant si le Paris FC reviendra à la charge.

La piste Edin Dzeko a de son côté été refermée. L’attaquant passé par Manchester City va rejoindre Schalke 04, actuellement leader de D2 allemande. Une belle piste qui file entre les doigts du Paris FC, qui aurait frappé un gros coup avec la signature de l’excellent buteur bosnien de 39 ans. Il reste deux semaines aux dirigeants parisiens pour trouver leur buteur et il semble de plus en plus probable que le PFC pioche en France. Reste à voir s'il s’agira plutôt de Neal Maupay ou de Ludovic Ajorque, en cas de deuxième offre dans les jours à venir.
Loading