Nantes : Kantari repouse la question qui fâche

En très grand danger après la défaite du FC Nantes face au SCO Angers, Ahmed Kantari ne veut pas parler de son cas personnel. Le technicien préfère parler de l'avenir des Canaris.

Kantari ne veut pas parler de lui

Si je suis inquiet pour mon avenir ? J’ai déjà répondu à cette question. Aujourd’hui forcément, on cherche des solutions pour gagner des matchs, mais moi je ne pense pas à ma situation personnelle (...) Vous faites votre travail aussi. Vous venez, vous posez des questions. Nous aussi, on fait notre travail. C’est-à-dire qu’on s’entraîne la semaine, on analyse l’adversaire, on prépare les matches, on met en place des choses, qui se passent », a expliqué Ahmed Kantari. Alors que le FC Nantes va avoir deux semaines sans match, puisque le club a accepté la demande de report du match face au PSG, Répondant aux médias après Nantes-Angers, le technicien de 40 ans est resté sobre par rapport aux menaces qui planent sur son avenir. «», a expliqué Ahmed Kantari. Alors que le FC Nantes va avoir deux semaines sans match, puisque le club a accepté la demande de report du match face au PSG, Waldemar Kita pourrait rapidement faire une grosse annonce et couper encore une fois la tête de son entraîneur.

Depuis quelques saisons, Nantes a tenté de nommer différents entraîneurs, mais pour l'instant cela a vite tourné au carnage. Avec la perspective de plus en plus proche de retomber en Ligue 2, les Kita ne vont pas hésiter à encore une fois appuyer sur le bouton du siège éjectable.