ICONSPORT_281315_0039
Ahmed Kantari

Nantes : Kantari repouse la question qui fâche

FC Nantes07 mars , 22:00
parClaude Dautel
0
En très grand danger après la défaite du FC Nantes face au SCO Angers, Ahmed Kantari ne veut pas parler de son cas personnel. Le technicien préfère parler de l'avenir des Canaris. 
Après une énième défaite cette saison en Ligue 1, le FC Nantes file tel un TGV vers la Ligue 2, l'AJ Auxerre ayant désormais 4 points d'avance sur les Nantais suite à son nul contre Strasbourg. On le sait, Ahmed Kantari est dans une situation plus que catastrophique, les Kita ayant, à priori, travaillé durant la semaine sur le possible remplacement de leur entraîneur actuel en cas de défaite face à Angers. Après ce 0-1 concédé à la Beaujoire contre le SCO, rien ne va plus et Kantari a bien compris que son nom pourrait rapidement s'ajouter à la longue liste des entraîneurs virés par les dirigeants du FC Nantes en cours de saison. A l'heure où les Canaris perdent peu à peu l'espoir de se maintenir, Ahmed Kantari n'a pas voulu s'étendre sur son cas.

Kantari ne veut pas parler de lui

Répondant aux médias après Nantes-Angers, le technicien de 40 ans est resté sobre par rapport aux menaces qui planent sur son avenir. « Si je suis inquiet pour mon avenir ? J’ai déjà répondu à cette question. Aujourd’hui forcément, on cherche des solutions pour gagner des matchs, mais moi je ne pense pas à ma situation personnelle (...) Vous faites votre travail aussi. Vous venez, vous posez des questions. Nous aussi, on fait notre travail. C’est-à-dire qu’on s’entraîne la semaine, on analyse l’adversaire, on prépare les matches, on met en place des choses, qui se passent », a expliqué Ahmed Kantari. Alors que le FC Nantes va avoir deux semaines sans match, puisque le club a accepté la demande de report du match face au PSG, Waldemar Kita pourrait rapidement faire une grosse annonce et couper encore une fois la tête de son entraîneur.
Depuis quelques saisons, Nantes a tenté de nommer différents entraîneurs, mais pour l'instant cela a vite tourné au carnage. Avec la perspective de plus en plus proche de retomber en Ligue 2, les Kita ne vont pas hésiter à encore une fois appuyer sur le bouton du siège éjectable.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361269_0068
ASSE

L2 : L'ASSE enchaîne une cinquième victoire consécutive

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée

Luis Enrique ICONSPORT_279851_0014
PSG

Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Fil Info

07 mars , 22:02
L2 : L'ASSE enchaîne une cinquième victoire consécutive
07 mars , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée
07 mars , 21:30
Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea
07 mars , 20:52
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
07 mars , 20:51
L1 : Strasbourg gâche à Auxerre
07 mars , 20:50
OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters
07 mars , 20:30
Bordeaux s’est fait voler, l’arbitre zappe le règlement,
07 mars , 20:17
Toulouse - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Derniers commentaires

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

Les mecs sont payés par le club pour faire le déplacement. Car payer pour allez mettre ce genre de banderole. Faut être tarés Ou non en fin de compte juste marseillais 🤣🤣🤣🤣 Quel bandes de nazes

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

🤣

Toulouse - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

1ère mi-temps archi dominé par l'OM. Faut continuer comme ça, pour la 2eme ,ça va passer tout seul 👊⚽

Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?

deschamps ne veut pas de lyonnais. point. on le sait depuis longtemps. pas grave.

Toulouse - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Allons-nous assister au retour des Zozolympiques ce week-end ? 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
312487933285
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading