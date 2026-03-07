ICONSPORT_361269_0068

L2 : L'ASSE enchaîne une cinquième victoire consécutive

ASSE07 mars , 22:02
parJérôme Capton
0
Sous les ordres de Philippe Montanier l'ASSE est invincible et l'a confirmé ce samedi soir, dans le Chaudron, face au Red Star (2-0).
Le changement d'entraîneur décidé par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne a visiblement eu un effet plus que bénéfique pour les Verts. Alors que le club stéphanois commençait à plonger au classement, Philippe Montanier a trouvé les bons réglages puisque, depuis sa nomination à la place d'Eiriki Horneland, l'ASSE est invaincue avec quinze points pris sur quinze.
Ce samedi soir, l'AS Saint-Etienne est venue à bout (2-0) du Red Star, cinquième du classement de Ligue 2. Grâce à des buts signés Pedro (65e) et Stassin (80e), les Verts ne laissent pas Troyes prendre ses distances, mais surtout ils mettent le troisième, Le Mans, à cinq points.

Ligue 2

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
51261565422616
2
Saint-Étienne
49261547462917
3
Le Mans
44261111433249
4
Reims
42251195372314
5
Rodez
40261010632311
0
Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
312487933285
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

