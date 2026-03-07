L2 : L'ASSE enchaîne une cinquième victoire consécutive

Sous les ordres de Philippe Montanier l'ASSE est invincible et l'a confirmé ce samedi soir, dans le Chaudron, face au Red Star (2-0).

Le changement d'entraîneur décidé par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne a visiblement eu un effet plus que bénéfique pour les Verts. Alors que le club stéphanois commençait à plonger au classement, Philippe Montanier a trouvé les bons réglages puisque, depuis sa nomination à la place d'Eiriki Horneland, l'ASSE est invaincue avec quinze points pris sur quinze.

Ce samedi soir, l'AS Saint-Etienne est venue à bout (2-0) du Red Star, cinquième du classement de Ligue 2 . Grâce à des buts signés Pedro (65e) et Stassin (80e), les Verts ne laissent pas Troyes prendre ses distances, mais surtout ils mettent le troisième, Le Mans, à cinq points.