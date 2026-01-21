OM : Igamane out, Lille défie Paris pour Maupay !

Indésirable du côté de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay cherche un point de chute durant cette période hivernale. L’attaquant marseillais est courtisé par de nombreuses formations dont deux clubs de Ligue 1 en quête d’un nouvel offensif en ce mois de janvier.

Sans solution l’été dernier, Neal Maupay veut profiter de la fenêtre hivernale pour retrouver du temps de jeu. Mis de côté à l’Olympique de Marseille, le Français de 29 ans ne manque pas de courtisans en ce mois de janvier. Certaines formations de Ligue 1 cherchent un nouveau buteur pour la deuxième partie de saison. À l’étranger aussi, le nom de l’ancien niçois revient sur la table. Cette saison, l’attaquant olympien ne compte que quatre apparitions toutes compétitions confondues et 155 minutes de jeu dont 65 avec la réserve de l’ OM en National 3.

Maupay attise les convoitises

Foot Mercato dévoile ce mercredi que Neal Maupay attire la curiosité en Ligue 1 . Le Paris FC suit le buteur français afin de renforcer sa ligne offensive pour la deuxième partie de saison. Le club de la capitale vise dans un premier temps un maintien dans l’élite du football français. Désormais, le promu n’est plus le seul club de l’hexagone à se pencher sur le dossier. Foot Mercato explique que le LOSC pense à l’attaquant marseillais. Le club nordiste a perdu Hamza Igamane.