ICONSPORT_282264_0164

OM : Igamane out, Lille défie Paris pour Maupay !

OM21 janv. , 10:40
parNathan Hanini
1
Indésirable du côté de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay cherche un point de chute durant cette période hivernale. L’attaquant marseillais est courtisé par de nombreuses formations dont deux clubs de Ligue 1 en quête d’un nouvel offensif en ce mois de janvier.
Sans solution l’été dernier, Neal Maupay veut profiter de la fenêtre hivernale pour retrouver du temps de jeu. Mis de côté à l’Olympique de Marseille, le Français de 29 ans ne manque pas de courtisans en ce mois de janvier. Certaines formations de Ligue 1 cherchent un nouveau buteur pour la deuxième partie de saison. À l’étranger aussi, le nom de l’ancien niçois revient sur la table. Cette saison, l’attaquant olympien ne compte que quatre apparitions toutes compétitions confondues et 155 minutes de jeu dont 65 avec la réserve de l’OM en National 3.

Maupay attise les convoitises

Foot Mercato dévoile ce mercredi que Neal Maupay attire la curiosité en Ligue 1. Le Paris FC suit le buteur français afin de renforcer sa ligne offensive pour la deuxième partie de saison. Le club de la capitale vise dans un premier temps un maintien dans l’élite du football français. Désormais, le promu n’est plus le seul club de l’hexagone à se pencher sur le dossier. Foot Mercato explique que le LOSC pense à l’attaquant marseillais. Le club nordiste a perdu Hamza Igamane.
L’international marocain a été victime d’une rupture des ligaments croisés en finale de la Coupe d’Afrique des Nations dimanche dernier. Le LOSC cherche donc un attaquant en urgence pour la fin de la saison afin d’épauler Olivier Giroud. Séville est également à l'affût dans le dossier tout comme Brighton et Everton, deux clubs que Maupay connaît parfaitement du côté de l’Angleterre. La concurrence est donc présente, l’Olympique de Marseille doit désormais fixer le prix de son attaquant en fin de contrat en 2028.

Lire aussi

Maroc : Les croisés pour Igamane, privé de Coupe de mondeMaroc : Les croisés pour Igamane, privé de Coupe de monde
Maupay quitte l'OM et file à ParisMaupay quitte l'OM et file à Paris
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_279580_0304
OM

OM : Cette recrue est déjà le chouchou de De Zerbi

ICONSPORT_263636_0246
PSG

La clause de Vitinha, le PSG en rigole encore

ICONSPORT_282777_0040
OM

L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

ICONSPORT_282908_0240
Monaco

Monaco : Il accuse les joueurs de tricher

Fil Info

21 janv. , 14:00
OM : Cette recrue est déjà le chouchou de De Zerbi
21 janv. , 13:40
La clause de Vitinha, le PSG en rigole encore
21 janv. , 13:20
L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !
21 janv. , 13:00
Monaco : Il accuse les joueurs de tricher
21 janv. , 12:40
Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL
21 janv. , 12:30
TV : OM - Liverpool, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
21 janv. , 12:20
Alerte rouge, El Karouani nouvelle priorité de l'OM !
21 janv. , 12:00
Le PSG reçoit une offre colossale, la réponse est bluffante
21 janv. , 11:40
CAN 2025 : Le Maroc et le Sénégal réconciliés par la CAF

Derniers commentaires

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Pourquoi c’est toi qui décide???

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Ou alors, il faut déjà être bien équipé... Morton, Tolisso, Sulc + Mangala, Tessmann, Nartey + Merah et De Carvalho

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

c rien n y connaitre au foot de critiquer et de vomir un joueur comme lui..... pauvre footix....

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Non non on en veux pas.

L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

Non mais ça devient comique a force. Quand on les écoute l'OM va encore recruter 11 joueurs cet hiver....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading