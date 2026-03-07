Le PSG sérieusement concurrencé pour une pépite

Le Paris Saint-Germain est tombé sous le charme de Said El Mala, jeune ailier allemand de 19 ans. Le joueur de Cologne n'est pas convoité que par les Parisiens. Dortmund est aussi sur les rangs et prépare une offre sérieuse.

Il a crevé l'écran en Allemagne cette saison. Pour sa première année en Bundesliga, Said El Mala n'est pas effrayé du tout par l'opposition. L'ailier allemand de 19 ans est tout simplement intenable. Il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en championnat d'Allemagne avec Cologne, promu dans l'élite. A ces statistiques s'ajoutent d'énormes qualités techniques. L'international espoirs n'a pas froid aux yeux et plaît donc aux cadors européens. Le Paris Saint-Germain s'est positionné sur lui depuis plusieurs semaines déjà.

El Mala pour 50 ME, Dortmund dit banco

Néanmoins, les Parisiens ne doivent pas trainer dans ce dossier. La concurrence est plus fournie chaque jour. Fidèle à ses habitudes, le Bayern Munich ne veut pas laisser filer un talent local à l'étranger. Mais, selon le média allemand Bild, c'est surtout le Borussia Dortmund qui menace le PSG à ce stade. Le BVB entend poser 50 millions d'euros cet été pour obtenir le transfert du joueur d'origine libanaise.

Preuve du fort intérêt de Dortmund, le club de la Ruhr prévoit plusieurs ventes de joueurs pour financer l'opération. De plus, l'entraîneur Niko Kovac anticipe déjà l'arrivée de Said El Mala sur le plan tactique pour l'utiliser de manière optimale. Hasard du calendrier, le jeune homme a pu observer de près son possible futur club. En effet, ce samedi soir, Cologne accueillait Dortmund en Bundesliga. Le BVB l'a emporté 2-1, montrant sa supériorité et donnant un argument supplémentaire à l'ailier pour le rejoindre au plus vite.