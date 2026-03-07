ICONSPORT_361261_0025
Said El Mala

Le PSG sérieusement concurrencé pour une pépite

PSG07 mars , 22:30
parMehdi Lunay
0
Le Paris Saint-Germain est tombé sous le charme de Said El Mala, jeune ailier allemand de 19 ans. Le joueur de Cologne n'est pas convoité que par les Parisiens. Dortmund est aussi sur les rangs et prépare une offre sérieuse.
Il a crevé l'écran en Allemagne cette saison. Pour sa première année en Bundesliga, Said El Mala n'est pas effrayé du tout par l'opposition. L'ailier allemand de 19 ans est tout simplement intenable. Il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en championnat d'Allemagne avec Cologne, promu dans l'élite. A ces statistiques s'ajoutent d'énormes qualités techniques. L'international espoirs n'a pas froid aux yeux et plaît donc aux cadors européens. Le Paris Saint-Germain s'est positionné sur lui depuis plusieurs semaines déjà.

El Mala pour 50 ME, Dortmund dit banco

Néanmoins, les Parisiens ne doivent pas trainer dans ce dossier. La concurrence est plus fournie chaque jour. Fidèle à ses habitudes, le Bayern Munich ne veut pas laisser filer un talent local à l'étranger. Mais, selon le média allemand Bild, c'est surtout le Borussia Dortmund qui menace le PSG à ce stade. Le BVB entend poser 50 millions d'euros cet été pour obtenir le transfert du joueur d'origine libanaise.
Preuve du fort intérêt de Dortmund, le club de la Ruhr prévoit plusieurs ventes de joueurs pour financer l'opération. De plus, l'entraîneur Niko Kovac anticipe déjà l'arrivée de Said El Mala sur le plan tactique pour l'utiliser de manière optimale. Hasard du calendrier, le jeune homme a pu observer de près son possible futur club. En effet, ce samedi soir, Cologne accueillait Dortmund en Bundesliga. Le BVB l'a emporté 2-1, montrant sa supériorité et donnant un argument supplémentaire à l'ailier pour le rejoindre au plus vite.
S. El Mala

S. El Mala

GermanyAllemagne Âge 19 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs25
Buts8
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361240_0071
Equipe de France

Qualif CdM : Les Bleues corrigent la Pologne

ICONSPORT_361265_0066
Ligue 1

L1 : Marseille remonte sur le podium !

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée

ICONSPORT_360912_0099
Liga

Liga : Le Barça répond au Real Madrid

Fil Info

07 mars , 23:04
Qualif CdM : Les Bleues corrigent la Pologne
07 mars , 23:01
L1 : Marseille remonte sur le podium !
07 mars , 23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
07 mars , 22:56
Liga : Le Barça répond au Real Madrid
07 mars , 22:02
L2 : L'ASSE enchaîne une cinquième victoire consécutive
07 mars , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée
07 mars , 22:00
Nantes : Kantari repouse la question qui fâche
07 mars , 21:30
Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Derniers commentaires

L1 : Marseille remonte sur le podium !

C'est bub, il ose. C'est à ça qu'on le reconnait. Un expert, un juge de paix, l'objectivité fait homme. Et l'autre qui lui demande si c'est ironique avec ses petites images qui le rassure. Une fine équipe^^

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

Une banderole honteuse

OL : La Ligue 1 a tué le phénomène Endrick

C’est un attaquant de 19 ans qui n’a Jamais connu le Haut Niveau qui a un coup moins bien c’est Normal si il avais aucun défaut le Réal ne aurait pas prêter Un Nouveau prêt à OL lui ferait pas Mal au Réal il va casser les dent actuellement il prend la place de personne

L1 : Marseille remonte sur le podium !

on sent la grosse fatigue. une semaine de repos va faire du bien. reposer les tetes et les jambes. l important etait les 3 points c chose faite. bon match de Balerdi, clean cheet de Rulli. parfait

Les fans de l’OL lancent une campagne anti-Labrune

et ca chiale encore et toujourss ouin ouiin le complot. mechant Labrue qui bosse encore pour l OM. mechant Nasser. mechant Macron

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading