Brest : Christophe Pélissier pour remplacer Eric Roy ?

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Je suis triste du départ d'Afonso, auquel je me suis attaché, comme beaucoup. J'aurais aimé qu'il reste où qu'il soit vendu plus cher. Mais on devait faire une grosse vente avant le 30 juin, tour préliminaire ou pas en août. Bref, on n'a pas le choix et on est sous pression. Et ça va durer car le deficit reste abyssal..