Christophe Pelissier sur le banc de Brest

Brest : Christophe Pélissier pour remplacer Eric Roy ?

Brest19 juin , 15:10
parClaude Dautel
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Les dirigeants du Stade Brestois font face à l'énorme vide laissé par la mort d'Eric Roy. Mais le club breton doit penser à son avenir, et l'hypothèse de la venue de Christophe Pélissier, licencié par Auxerre, circule.
Au lendemain de l'hommage rendu par les supporters du Stade Brestois et les habitants de la ville à Eric Roy, les dirigeants du club breton doivent désormais décider qui aura la très lourde tâche de succéder au King Eric. Tout cela sachant qu'en plus Brest a vu Grégory Lorenzi rejoindre l'Olympique de Marseille comme directeur sportif. Pour Didier Le Saint, le patron du Stade Brestois, cette décision n'est pas simple à prendre car forcément les résultats du futur entraîneur seront comparés avec ceux d'Eric Roy qui avait emmené les Ti-Zef en Ligue des champions. Selon Ouest-France, le président de Brest hésite entre une solution interne, à savoir nommer Julien Lachuer entraîneur, avec Bruno Grougi comme adjoint, ou faire appel à un technicien extérieur dont le profil semble déjà se dessiner.

Brest hésite entre deux solutions pour succéder à Eric Roy

Le quotidien régional confirme que Didier Le Saint n'a pas encore pris sa décision, mais que ces dernières heures une rumeur circule à Brest. En effet, pour succéder à Eric Roy, le club penserait à Christophe Pelissier, qui a été limogé en fin de saison par Auxerre et remplacé par Will Still. Une décision qui avait surpris pas mal de monde, dans la mesure où Christophe Pélissier avait à la fois réussi à ramener l'AJ Auxerre en Ligue 1, mais en plus il avait réussi le challenge pas gagné d'avance de maintenir directement le club bourguignon dans l'élite. Une décision devrait d'autant plus rapidement intervenir que l'actuel propriétaire du Stade Brestois a fait savoir qu'il souhaitait la venue d'un investisseur pour le rejoindre dans le capital du club, ou même pour racheter l'équipe bretonne.

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Je suis triste du départ d'Afonso, auquel je me suis attaché, comme beaucoup. J'aurais aimé qu'il reste où qu'il soit vendu plus cher. Mais on devait faire une grosse vente avant le 30 juin, tour préliminaire ou pas en août. Bref, on n'a pas le choix et on est sous pression. Et ça va durer car le deficit reste abyssal..

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Pauvres victimes !!

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"c'est devenu une équipe quelconque. Ce n'est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters" 🤣

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On oublie pas qu'on est en mode survie mais on a quand meme le droit d'etre frustré et désabusé ... si on ne passe pas les preliminaires ont pourrait clairement dire que les 32M auront provoqué une perte de plus de 50M

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