Officiel : Will Still nouvel entraineur de l’AJ Auxerre

La valse des entraineurs se poursuit en France, et les postes commencent à être comblés. Will Still, ancien entraineur de Reims et de Lens, reprend du service en Ligue 1 et est nommé entraineur de l’AJ Auxerre. Malgré son maintien, le club de l’Yonne avait décidé de se séparer de Christophe Pélissier. L’entraineur belge a signé jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

« Au nom de l’ensemble de l’AJ Auxerre, je souhaite la bienvenue à Will Still, ainsi qu’une pleine réussite dans le projet du club. Toutes les forces de l’AJA seront unies avec lui afin qu’il réussisse sa mission et poursuive la progression sportive du club. Bienvenue Will ! », a fait savoir Baptiste Malherbe, le président de l’AJA.