Irles en danger, Bordeaux trouve son remplaçant

Les Girondins de Bordeaux sont toujours aussi décevants et Bruno Irles pourrait bien en faire les frais. Le technicien bordelais serait en effet plus que jamais menacé.

Les Girondins de Bordeaux ont pour ambition de monter en National à l'issue de la saison en cours. Mais le club au scapulaire n'est pas au niveau en ce début d'exercice. Ce samedi, les hommes de Bruno Irles n'ont pu faire mieux que match nul 1 but partout à domicile face à Angoulême. Après 6 matchs joués en National 2, les Girondins de Bordeaux sont seulement 7es. Forcément, la pression commence à s'accentuer sur les épaules de Bruno Irles.

Bruno Irles et Bordeaux, ça sent pas bon ?

Selon Footamateur, il sera néanmoins difficile de se séparer de l'ancien entraîneur de Troyes pour des raisons financières même si Bordeaux aurait déjà en tête le nom de son potentiel successeur : « A Bordeaux, le résultat contre Angoulême était attendu. Et le match nul à domicile (1-1) n’arrange pas vraiment les affaires de Bruno Irles. L’ex-entraîneur de Pau ou Quevilly Rouen Métropole était déjà sur la sellette après le début de championnat très moyen de son équipe. Mais la direction des Girondins va-t-elle le remplacer ?

Il faudra en effet négocier une rupture de contrat, ce qui n’est pas simple dans la situation actuelle. Et surtout il faut trouver un remplaçant rapidement. Le nom de Thierry Debes, libre après la liquidation de l’AC Ajaccio, revient avec insistance. Affaire à suivre… ».

Lors de la prochaine journée de National 2, Bordeaux affrontera Poitiers hors de ses bases. Avant cela, le club au scapulaire jouera pour le compte du quatrième tour de la Coupe de France face au FC Bergerac Périgord samedi. Sans doute que Bruno Irles sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur et qu'une réaction de sa part est vivement attendue.