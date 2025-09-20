N2 : Bordeaux tenu en échec, Irles en danger

Les Girondins de Bordeaux ont encore perdu des points ce samedi, puisque l'équipe de Bruno Irles a été tenue en échec à domicile par Angoulême (1-1). Même si le championnat de N2 est encore long, le club de Gérard Lopez compte déjà cinq points de retard sur la Roche-sur-Yon, en tâte du groupe A et pointe à la septième place du classement avec seulement deux longueurs d'avance sur Dinan-Léhon, premier relégable. Déjà sur la sellette, l'entraîneur bordelais pourrait vivre des joueurs compliqués en Gironde.