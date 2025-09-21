« Un mensonge », RMC prend cher à Bordeaux

Bordeaux n'arrive pas à décoller en National 2, mais Bruno Irlès a tout de même fait une mise au point musclée sur son avenir.

Englué dans le milieu de tableau de National 2, Bordeaux n’a pour le moment pas le profil d’un club qui vise de retrouver les sommets. La formation girondine n’avance pas avec deux victoires, deux nuls et deux défaites en 6 matchs. Et il n’y a qu’une seule montée dans ces groupes, et ce sont donc déjà cinq points de retard qui sont constatés sur Avranches et La Roche, les deux leaders. Sommé de l’emporter face à Angoulême, le club aquitain n’a pas réussi sa mission ce samedi avec un match nul 1-1. De quoi provoquer le licenciement de Bruno Irlès, qui s’était vu fixer un ultimatum par son président Gérard Lopez avant la rencontre selon RMC : une victoire ou la fin ?

Ce n’est pas du tout ce qu’a fait savoir Bruno Irlès après la rencontre, dans des propos rapportés par la radio Forever. « Que l'entraineur des Girondins de Bordeaux qui n'est pas en tête du classement soit sur la sellette. C'est un pléonasme. On enfonce des portes ouvertes. Par contre, qu'un journaliste se permette de dire que ma direction m'a appelé pour me fixer un ultimatum, c'est un mensonge, et que d'autres le reprennent sans vérifier, c'est un manque de professionnalisme. J'ai eu le président avant le match comme à chaque fois pour lui dire ce qu'on allait faire. On cherche la solution pour amener le groupe de jour vers la montée. Je veux que mes joueurs travaillent dans une certaine sérénité », a livré l’ancien entraineur de QRM et de Troyes, pour qui cela n’aide pas son équipe de savoir que tout peut changer à chaque match. Mais à l’heure actuelle, ce sont surtout des victoires dont les Girondins ont besoin pour au moins se mettre dans la course à la montée en National.