N2 : Bordeaux balaie le leader et remonte vers la tête

Opposé ce samedi soir à l'équipe de La Roche-sur-Yon, leader de la poule B de National 2, Bordeaux a régalé les 11.600 supporters qui étaient venus à l'ancien Matmut Atlantique. En effet, les Girondins ont balayé les visiteurs sur le score sans appel de 3 à 0, avec un doublé de Mathieu Villette. Au classement, Bordeaux remonte à la cinquième place, mais avec seulement deux points de retard sur son adversaire du jour.