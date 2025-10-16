« Ce serait une aberration », Bordeaux supplié de ne pas recruter

Après le départ de leur directeur sportif, John Williams, les Girondins de Bordeaux sont exhortés à ne pas en désigner un nouveau car il y a suffisamment de quoi faire avec l'organigramme actuel.

Le 30 septembre dernier, les Girondins de Bordeaux annonçaient officiellement dans un communiqué la fin de leur collaboration avec John Williams. Via sa structure, il occupait un poste de directeur sportif en tant que bénévole et avait été l'artisan de la reconstruction de l'effectif de Bruno Irles au moment de la chute du club au scapulaire en National 2. Désormais, plus personne n'occupe un tel poste au sein de l'organigramme bordelais. Une situation qui est d'ailleurs commune au reste des clubs en lice à cet échelon du football français. Pour le journaliste Julien Bée, les Girondins n'ont même aucun intérêt à aller chercher un autre directeur sportif, car il y a déjà ce qu'il faut au club.

Bordeaux CFA Group A CFA Group A Matchs 6 V Victoire 2 M Match nul 2 D Défaite 2 Buts Marqués 7 Buts Encaissés 6 Matchs Récents Tout afficher Meilleurs Joueurs Tout afficher 2 . L. Jousselin FRA • Âge 23 • Défenseur Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 10 . F. Mannai TUN • Âge 29 • Milieu Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Pas besoin de directeur sportif à Bordeaux

« Rappelons qu’Arnaud De Carli, vice-président, est bénévole. Les employés sont Karim Saada le coordinateur sportif, Arnaud Saint-André le directeur général, et évidemment l’entraineur Bruno Irles. Je pense qu’il n’y a absolument pas besoin de prendre un directeur sportif. Peut-être que Karim Saada prendra ce rôle en tant que coordinateur sportif. Maintenant, par le fait qu’on n’ait pas beaucoup de moyens, qu’on ait été en redressement judiciaire, qu’il y a des points importants à passer au niveau financier, ce serait une aberration d’aller chercher un autre directeur sportif à qui il faudrait payer un salaire. On a une personne capable de faire ça, et elle a un salaire déjà assez aisé », a lancé Julien Bée, habituel commentateur des matchs des Girondins sur la radio Forever.

En attendant, les Girondins de Bordeaux doivent bien se préparer, car le mercato d'hiver arrive vite et qu'il sera le moment idéal pour faire des rectifications sur l'effectif. Toujours dans cet objectif de remonter en troisième division en fin de saison.