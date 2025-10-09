Bordeaux : Plus gros salaire du club, il va enfin rejouer

Bloqué en Côte d'Ivoire pendant tout l'été, Etienne Beugre a manqué le début de saison des Girondins de Bordeaux. Toutefois, l'attaquant d'1,95 mètre s'apprête enfin à faire son retour sur les terrains.

C'est un feuilleton ahurissant qui a laissé tous les supporters bordelais sans voix. Lors du mercato hivernal 2025, les Girondins de Bordeaux ont profité de la période de transferts pour convaincre Etienne Beugre de quitter Maribor en Slovénie et de poser ses valises en Gironde. Le convaincre n'a d'ailleurs pas été bien compliqué puisque la direction bordelaise lui a offert un juteux contrat de 10 000 euros par mois, soit 8 fois le salaire moyen d'un joueur de National 2. En proie aux critiques du fait de son rendement (2 buts en 14 matchs de championnat), il a voyagé en Côte d'Ivoire pendant l'été pour couper de toute cette pression tout en se préparant physiquement pour la saison 2025-2026. Sauf qu'à cause de problèmes administratifs liés à son visa, il n'a jamais pu revenir en France jusqu'au 29 septembre dernier, date de son retour.

Etienne Beugre bientôt de retour

Et malgré son retour à Bordeaux et aux entrainements au Haillan, Etienne Beugre ne peut toujours pas revêtir le maillot du club au scapulaire pour aider ses coéquipiers à grimper au classement. En cause, une demande de licence pas encore validée. Comme l'indique Girondins4Ever, celle-ci a bien été effectuée par le secteur administratif du FCGB et elle est désormais en attente de validation. Une fois sa licence validée, Etienne Beugre devrait pouvoir retrouver les terrains. Un retour qui fera un bien fou aux Girondins de qui ont bien besoin d'un attaquant de son profil.

Reste à savoir désormais s'il passera devant tout le monde dans la hiérarchie des attaquants, comme il l'avait fait la saison dernière en doublant Yanis Merdji, pourtant en pleine bourre. Pour rappel, Bruno Irles a déclaré publiquement qu'il ne compterait pas sur lui cette saison. Un retour épineux qu'il va falloir gérer du mieux possible.