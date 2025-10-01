Bordeaux : Gérard Lopez reçoit les félicitations

Incroyable bravo Monaco ca c'est une réaction de grand club français !
City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Atletico, Real , Barça , jolie tableau de chasse, on a battu tout le top 8 UEFA ...
Incroyable !! Grande Lucho !!! Visionnaire 😀. Taper le Barca chez lui avec nos jeunots c'est masterclass. Ramos toujours à insérer le doute entre ses vad perf et ses buts ô combien décisif. Mention spécial encore au ptit Mayulu. Bravo Paris SG on leur a monté qu'on mérite et qu'on est les vrais champions d'Europe !!
sans notre trio offensif et un element clé au milieu avec neves et marquinhos!!!On a fait 20 mn pourries mais apres waouh !!J'imagine pas le carnage avec notre equipe titulaire!!Eux qui etait impatient de se frotter a nous ben ils rentrent chez eux la queue entre les jambes!
Franchement bravo panam, victoire de patron, de champion, appelez-le comme vous voulez haha. Les 30 premières minutes très compliquées, mais après vous avez déroulé, c'est du très haut niveau ce que proposent les mecs sur le terrain, et en plus de ça sans son trio offensif. Bravo Marseille aussi pour la victoire et Monaco pour arracher le nul.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Le FC Girondins de Bordeaux et John Williams mettent fin à leur collaboration 🤝 En savoir plus ⤵️