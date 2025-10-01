bordeaux des banderoles visant gerard lopez deployees iconsport 175204 0041 1 397706

Bordeaux : Gérard Lopez reçoit les félicitations

Bordeaux01 oct. , 21:00
parCorentin Facy
0
Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce mercredi le départ de leur directeur sportif John Williams, en place depuis la fin de l’été 2024. Une décision salutaire selon les observateurs du club aquitain.
Un peu plus d’un an après son arrivée au club, John Williams n’est plus le directeur sportif des Girondins de Bordeaux. Une décision salutaire aux yeux des supporters du club aquitain dans leur ensemble. Fait assez rare, Gérard Lopez est effectivement félicité après avoir pris la décision de se séparer de celui qui avait rejoint Bordeaux sans pour autant renoncer à ses fonctions à Amiens, où il était également directeur sportif… en télétravail. La situation était bien floue et le départ de John Williams est par conséquent une excellente nouvelle selon David Gluzman, interrogé à ce sujet dans le Midi Dix sur WebGirondins.
« C'était une situation qui, de toute façon, devenait intenable. Et le club a peut-être eu la galanterie et la bienséance de le laisser communiquer. Je ne sais pas si on se rend compte du grotesque de la situation. À Amiens, c'était quelqu'un qui était basé au Pays basque, qui était directeur sportif à distance en télétravail d'Amiens et qui était directeur sportif à mi-temps bénévole des Girondins de Bordeaux. C'est-à-dire que pour deux clubs, deux entités qui ont des ambitions sportives certaines, c'était une situation qui était complètement intenable » estime celui qui intervient aussi dans l’After Foot sur RMC avant de conclure.

Lire aussi

Bordeaux et John Williams, c'est terminéBordeaux et John Williams, c'est terminé
Bordeaux tué par son public, le handicap fatalBordeaux tué par son public, le handicap fatal
« Le club s'oriente, à mon sens, vers une structure beaucoup plus mince, beaucoup plus lisible. Et moi, je ne peux que m'en féliciter. Après, je ne sais pas comment ça va fonctionner opérationnellement et si ça va porter ses fruits ». La décision de Gérard Lopez est donc saluée et le propriétaire luxembourgeois est applaudit pour ce choix. A lui désormais de transformer l’essai en nommant un nouvel homme fort du secteur sportif pour bâtir le futur des Girondins.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0189
Ligue des Champions

LdC : Le PSG et l'OM dans le top 24 après 2 journées

ICONSPORT_272511_0111
PSG

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Ligue 1+
ASSE

Planté à Lyon, il raconte le sale coup de l’ASSE

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

Fil Info

23:30
LdC : Le PSG et l'OM dans le top 24 après 2 journées
23:10
Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »
23:00
Planté à Lyon, il raconte le sale coup de l’ASSE
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée
22:56
LdC : Monaco contrarie City sur le gong
22:56
LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes
22:39
Lille : Genesio connaît sa sanction après son coup de sang
22:33
Barça-PSG : Fabian Ruiz sort sur blessure
22:30
Camavinga reçoit trois offres folles pour quitter le Real Madrid

Derniers commentaires

LdC : Monaco contrarie City sur le gong

Incroyable bravo Monaco ca c'est une réaction de grand club français !

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Atletico, Real , Barça , jolie tableau de chasse, on a battu tout le top 8 UEFA ...

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Incroyable !! Grande Lucho !!! Visionnaire 😀. Taper le Barca chez lui avec nos jeunots c'est masterclass. Ramos toujours à insérer le doute entre ses vad perf et ses buts ô combien décisif. Mention spécial encore au ptit Mayulu. Bravo Paris SG on leur a monté qu'on mérite et qu'on est les vrais champions d'Europe !!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

sans notre trio offensif et un element clé au milieu avec neves et marquinhos!!!On a fait 20 mn pourries mais apres waouh !!J'imagine pas le carnage avec notre equipe titulaire!!Eux qui etait impatient de se frotter a nous ben ils rentrent chez eux la queue entre les jambes!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Franchement bravo panam, victoire de patron, de champion, appelez-le comme vous voulez haha. Les 30 premières minutes très compliquées, mais après vous avez déroulé, c'est du très haut niveau ce que proposent les mecs sur le terrain, et en plus de ça sans son trio offensif. Bravo Marseille aussi pour la victoire et Monaco pour arracher le nul.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading