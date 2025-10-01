Bordeaux : Gérard Lopez reçoit les félicitations

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce mercredi le départ de leur directeur sportif John Williams, en place depuis la fin de l’été 2024. Une décision salutaire selon les observateurs du club aquitain.

Un peu plus d’un an après son arrivée au club, John Williams n’est plus le directeur sportif des Girondins de Bordeaux . Une décision salutaire aux yeux des supporters du club aquitain dans leur ensemble. Fait assez rare, Gérard Lopez est effectivement félicité après avoir pris la décision de se séparer de celui qui avait rejoint Bordeaux sans pour autant renoncer à ses fonctions à Amiens, où il était également directeur sportif… en télétravail. La situation était bien floue et le départ de John Williams est par conséquent une excellente nouvelle selon David Gluzman, interrogé à ce sujet dans le Midi Dix sur WebGirondins.

« C'était une situation qui, de toute façon, devenait intenable. Et le club a peut-être eu la galanterie et la bienséance de le laisser communiquer. Je ne sais pas si on se rend compte du grotesque de la situation. À Amiens, c'était quelqu'un qui était basé au Pays basque, qui était directeur sportif à distance en télétravail d'Amiens et qui était directeur sportif à mi-temps bénévole des Girondins de Bordeaux. C'est-à-dire que pour deux clubs, deux entités qui ont des ambitions sportives certaines, c'était une situation qui était complètement intenable » estime celui qui intervient aussi dans l’After Foot sur RMC avant de conclure.

« Le club s'oriente, à mon sens, vers une structure beaucoup plus mince, beaucoup plus lisible. Et moi, je ne peux que m'en féliciter. Après, je ne sais pas comment ça va fonctionner opérationnellement et si ça va porter ses fruits ». La décision de Gérard Lopez est donc saluée et le propriétaire luxembourgeois est applaudit pour ce choix. A lui désormais de transformer l’essai en nommant un nouvel homme fort du secteur sportif pour bâtir le futur des Girondins.