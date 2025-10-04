Signer à Bordeaux, il était effrayé

Il est l’une des rares satisfactions bordelaises sur ce début de saison, Jan Hoekstra poursuit son intégration dans son nouveau club. Le portier néerlandais a pourtant eu peur avant de signer du côté de la Gironde. Finalement convaincu, le gardien de 27 ans s’est confié à Sud-Ouest avant un déplacement important à Poitiers.

Les Girondins de Bordeaux ne vivent pas le début de saison imaginé. Le club au Scapulaire n’arrive pas à enchaîner les résultats en National 2. Candidat déclaré à la montée, Bordeaux compte déjà huit points de retard sur le leader de sa poule, la Roche Vendée avant son déplacement à Poitiers ce samedi à 18h. Bruno Irles est déjà sous pression et l’accession au National est impérative dans la survie du club. Le technicien français peut tout de même compter sur Jan Hoekstra. Le portier néerlandais donne satisfaction depuis le coup d’envoi de la saison. Décisif à plusieurs reprises, le gardien de 27 n’était pas rassuré sur la situation du club avant d’arriver.

Jan Hoekstra était effrayé

Ce samedi, l’ancien gardien de Groningen s’est confié dans une longue interview au journal Sud-Ouest. Le Néerlandais raconte son arrivée du côté des Girondins. D’abord effrayé, il a fini par être convaincu de signer. « Je savais que les Girondins étaient un grand club. Mais je ne savais rien de la situation actuelle. J’ai regardé sur Internet. Ça m’a un peu effrayé : il n’y avait que des choses négatives. Mais je suis venu visiter, j’ai trouvé incroyables les installations, le stade, la ville. J’ai discuté avec John, j’ai été convaincu, » explique-t-il au quotidien régional. Désormais, Jan Hoekstra est lié aux Girondins de Bordeaux pour trois saisons. Numéro deux du côté de la deuxième division néerlandaise, le gardien de deux mètres s’est imposé comme le premier choix dans le onze de Bruno Irles.