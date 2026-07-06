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Bordeaux exclu, la DNCG en guerre contre la FFF

Bordeaux06 juil. , 17:00
parEric Bethsy
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Sanctionnés par la DNCG, les Girondins de Bordeaux sont exclus de toutes compétitions nationales. Pour le gendarme financer, c’est peut-être une manière de montrer les muscles face à la Fédération Française de Football.
La DNCG a frappé fort. Le propriétaire de Bordeaux Gérard Lopez étant incapable d’apporter les fonds nécessaires pour la saison prochaine, le gendarme financier a exclu les Girondins de toutes compétitions nationales. C’était le scénario redouté en interne puisque l’Hispano-Luxembourgeois n’a pas eu le temps de finaliser la vente de ses parts majoritaires à Sparta Capital.
Pour y parvenir, le club de National 2 avait sollicité un report de son audition, en vain. D’où la théorie du journaliste Alain Bauderon sur les réelles intentions de la DNCG. « On parle de la date du 10 juillet pour le passage en appel, a rappelé notre confrère sur Bordeaux Sports. Ce qui est étonnant, c’est que la DNCG a refusé la demande des dirigeants d’attendre le 6 juillet pour donner des papiers supplémentaires ou valider les 9 millions d’euros qui manquent, et finalement on leur donne jusqu’au 10 juillet, donc plus de temps. »
« Est-ce que la DNCG, qui est normalement un organe indépendant, a voulu marquer le coup en disant : "OK, ce sont les Girondins de Bordeaux, cela fait 2-3 ans qu’on nous dit qu’on ne peut pas les laisser tomber, qu’il faut les sauver, mais là je décide le contraire, je ne veux pas qu’on me dicte ça, a imaginé l’observateur bordelais. Ils ne sont pas en capacité de financer le club, donc je prends la décision de les exclure de toutes compétitions nationales, et je marque mon territoire" ? »

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« Tout ça par rapport peut-être aux propos de Philippe Diallo (le président de la FFF) qui disait que ce serait bien que les Girondins soient en Ligue 3, d’autres clubs aussi, a argumenté le journaliste. Est-ce que Gérard Lopez n’a pas surfé là-dessus aussi, sur le fait qu’il faille sauver les Girondins de Bordeaux ? Et donc que tout le monde allait l’aider… » Sans privilège de la part du gendarme financier, l’homme d’affaires devra trouver des solutions pour éviter une nouvelle rétrogradation.
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Derniers commentaires

Il l'avoue, l'OM aurait du être viré par l'UEFA

Explique moi pourquoi alors la DNCG a approuvé et applaudi les efforts de kang? J’attends ta super analyse de comptable ou de comptoir à toi de choisir

Le Brésil a malmené un chat, le karma est violent

Moi comprend que cetait a endrick davoir ce rôle de fer de lance en étant le numéro 9 du Brésil .. il la pas eu... perso pas surpris Toi et juni lyonnais a la cervelle atrophié toujours dire lyon bien jamais dire du négatif sur ce qui touche de près ou de loin lyon... toi et juni imbecile susceptible paranoïaque lyonnisme chronique

EdF : Le premier échec de Zidane a un nom

Oui et pourtant, s'il poursuit sa progression, il aura un tout autre niveau pour la prochaine. Je ne le souhaite pas mais on pourrait le regretter.

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