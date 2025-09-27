ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux, Matmut Atlantique

Bordeaux tué par son public, le handicap fatal

Bordeaux27 sept. , 19:40
parCorentin Facy
Accroché par Angoulême la semaine dernière, Bordeaux ne réalise pas le début de saison espéré en National 2. Le club au scapulaire affiche notamment de réelles difficultés à domicile au Matmut Atlantique.
Gérard Lopez l’a clairement annoncé, l’objectif des Girondins de Bordeaux cette saison est de monter en National. Pour cela, l’équipe de Bruno Irles va rapidement devoir passer la seconde. Les résultats ne sont pour l’instant pas à la hauteur avec seulement deux victoires, pour deux défaites et deux nuls. Septième de son groupe de National 2, Bordeaux doit notamment réussir à davantage optimiser ses résultats à domicile. Les Aquitains bénéficient d’un large soutien au Matmut Atlantique avec au moins 10.000 spectateurs par match.
Mais cet avantage est à double tranchant selon Steve Savidan. Sur TV7, l’ancien attaquant de Valenciennes a expliqué que selon lui, un tel public à l’échelle d’un club de N2 boostait les adversaires et compliquait sérieusement la tâche des Girondins. « Il y a un truc qu’il ne faut pas oublier, c’est que pour les équipes qui viennent à Bordeaux, c’est une forme de match prestige. Il y a 10000 spectateurs, on est dans une enceinte magnifique, ça pue le football… Forcément, on a envie de faire le match de sa vie » estime Steve Savidan dans des propos rapportés par Girondins4Ever avant de conclure.

Lire aussi

Bordeaux : Bruno Irlès viré, pour quoi faire ?Bordeaux : Bruno Irlès viré, pour quoi faire ?
« A ce niveau, en National 2, ce sont des joueurs qui ont déjà connu une très bonne formation, en général dans des clubs professionnels ou dans des clubs fédéraux qui ont un très bon niveau de formation. Ce sont des joueurs qui ont peut-être même touché les équipes professionnelles » juge Savidan, pour qui Bordeaux va donc devoir rapidement hausser son niveau de jeu pour espérer de meilleurs résultats et une potentielle montée. Car le Matmut Atlantique et le logo des Girondins ne feront pas le travail à la place des joueurs de Bruno Irles dans un championnat tout sauf facile.
Derniers commentaires

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

a la fin, autant interdire tous les deplacements, et vendre les places pour les domicile. et basta

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

sauf que l OM NE VA PAS LA BAS! gros fouteurs de merde, mais plus malins que certains....

Mbappé Ballon d'Or 2026, Eurosport a voté

Attendons de voir .Aujourd'hui le réal a pris une volée Mbappé a marqué. D'autres joueurs brilleront

PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités

Normal,il est parti ,il tourne la page

Le PSG se lance sur une nouvelle priorité au mercato

akiliouche je suis réservé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1254016104
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Lorient
76213-5914
10
Toulouse
65203-279
11
Auxerre
65203-246
12
Paris
65203-3912
13
Nice
65203-369
14
Angers SCO
55122-134
15
Brest
45113-2911
16
Le Havre
45113-268
17
Nantes
45113-235
18
Metz
15014-8513

