Bordeaux tué par son public, le handicap fatal

Accroché par Angoulême la semaine dernière, Bordeaux ne réalise pas le début de saison espéré en National 2. Le club au scapulaire affiche notamment de réelles difficultés à domicile au Matmut Atlantique.

Gérard Lopez l’a clairement annoncé, l’objectif des Girondins de Bordeaux cette saison est de monter en National. Pour cela, l’équipe de Bruno Irles va rapidement devoir passer la seconde. Les résultats ne sont pour l’instant pas à la hauteur avec seulement deux victoires, pour deux défaites et deux nuls. Septième de son groupe de National 2, Bordeaux doit notamment réussir à davantage optimiser ses résultats à domicile. Les Aquitains bénéficient d’un large soutien au Matmut Atlantique avec au moins 10.000 spectateurs par match.

Mais cet avantage est à double tranchant selon Steve Savidan. Sur TV7, l’ancien attaquant de Valenciennes a expliqué que selon lui, un tel public à l’échelle d’un club de N2 boostait les adversaires et compliquait sérieusement la tâche des Girondins. « Il y a un truc qu’il ne faut pas oublier, c’est que pour les équipes qui viennent à Bordeaux, c’est une forme de match prestige. Il y a 10000 spectateurs, on est dans une enceinte magnifique, ça pue le football… Forcément, on a envie de faire le match de sa vie » estime Steve Savidan dans des propos rapportés par Girondins4Ever avant de conclure.

« A ce niveau, en National 2, ce sont des joueurs qui ont déjà connu une très bonne formation, en général dans des clubs professionnels ou dans des clubs fédéraux qui ont un très bon niveau de formation. Ce sont des joueurs qui ont peut-être même touché les équipes professionnelles » juge Savidan, pour qui Bordeaux va donc devoir rapidement hausser son niveau de jeu pour espérer de meilleurs résultats et une potentielle montée. Car le Matmut Atlantique et le logo des Girondins ne feront pas le travail à la place des joueurs de Bruno Irles dans un championnat tout sauf facile.