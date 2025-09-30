Bordeaux et John Williams, c'est terminé

John Williams, directeur sportif des Girondins de Bordeaux depuis la chute du club en National 2, a annoncé ce mardi matin à Gérard Lopez qu'il quittait ses fonctions.

La stabilité et les Girondins de Bordeaux , deux notions qui ont du mal à s'accorder ces dernières années. La longue et inexorable chute du club au scapulaire s'est arrêtée en National 2, là où la quatrième division française de football est découpée en plusieurs poules régionales. En arrivant aussi loin, la direction a dû lâcher tous les contrats professionnels du club et opérer à un plan social massif. Seuls les employés essentiels au bon déroulé du club sont restés. Parmi eux, John Williams, le directeur sportif bénévole arrivé pour secourir le FCGB. Mais un peu plus d'un an plus tard, sa mission s'arrête net.

C'est fini pour John Williams

Dans les colonnes de Sud Ouest, John Williams a annoncé qu'il avait prévenu Gérard Lopez de son départ des Girondins de Bordeaux. « J’intervenais depuis plus d’un an comme bénévole et, à un moment, il faut que ça s’arrête. Je travaille avec cinq recruteurs, on s’est tous mis au service des Girondins avec beaucoup de passion. Il n’y a de conflit avec personne », a expliqué le Lormontais au quotidien régional. Alors qu'il occupe également les fonctions de directeur sportif à Amiens, il a pris la décision de ne pas poursuivre l'aventure avec son club de coeur.

Pour rappel, il avait été chargé de constituer un effectif complet pour la N2 et pour la réserve en N3 lors de l'été 2024. Un challenge stimulant qu'il n'oubliera sans doute pas, alors que son mercato de janvier a, quant à lui, été complètement raté avec l'arrivée notamment d'Etienne Beugre, payé 10 000 euros par mois.