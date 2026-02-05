Zidane priorité absolue, le Real veut piéger la France

Alvaro Arbeloa a succédé à Xabi Alonso début janvier. Cependant, l'ancien défenseur est en situation précaire sur le banc du Real Madrid. Son départ est déjà anticipé par sa direction avec deux successeurs potentiels : Jürgen Klopp et Zinédine Zidane.

Trois entraîneurs se sont succédés au Real Madrid en moins d'un an et pourtant les Merengue continuent de décevoir. Avec Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ou Alvaro Arbeloa, le fond de jeu est aux abonnés absents à la Maison Blanche. Arrivé tout droit de la Castilla, Arbeloa devait au moins pacifier le vestiaire après les tensions nées de la gestion de son prédécesseur. Cependant, c'est tout l'inverse. Les cadres s'en prennent déjà à leur jeune coach. Dans ce contexte, difficile d'imaginer l'entraîneur rester au-delà de l'été prochain.

Zidane détourné des Bleus ?

ESPN, la donne est même simple. Pour conserver son poste, Arbeloa doit ramener au moins un trophée en fin de saison. Ce ne peut être que la Selon l'insider espagnol Rodra sur, la donne est même simple. Pour conserver son poste, Arbeloa doit ramener au moins un trophée en fin de saison. Ce ne peut être que la Liga ou la Ligue des champions et c'est loin d'être gagné au vu de la forme madrilène. Selon ses informations, la direction du Real réfléchit activement à dénicher un remplaçant prestigieux. Deux noms sortent du lot : Jürgen Klopp, sans poste actuellement même s'il conseille la filière Red Bull, et Zinédine Zidane.