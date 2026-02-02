ICONSPORT_280896_0064
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !

Arabie Saoudite02 févr. , 10:00
parClaude Dautel
0
Cristiano Ronaldo ne participera pas au match entre Al Riyadh et Al-Nassr ce lundi et ce ne sera pas pour des raisons de santé. CR7 a décidé de se révolter contre la gestion du club par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF).
Le championnat d'Arabie Saoudite va probablement connaître son premier mouvement de grève ce lundi, même si évidemment cela ne sera pas dit officiellement. Car si Al-Nassr a confirmé l'absence de Cristiano Ronaldo pour la rencontre face à Al Riyadh, les médias saoudiens ont vite fait savoir que c'était uniquement afin de préserver CR7 en vue du match contre Al Ittihad, champion en titre, vendredi prochain. Mais le média portugal A Bola, citant des sources internes à Al-Nassr, dément totalement ce scénario et confirme que Cristiano Ronaldo refuse de jouer. Objet de la colère de la star portugaise, la manière dont le célèbre Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite gère Al-Nassr, par rapport aux autres clubs qu'il possède dans le championnat d'Arabie Saoudite

Grève en Arabie Saoudite, CR7 frappe fort

Globalement, Cristiano Ronaldo estime que le PIF fait d'énormes efforts pour renforcer les concurrents d'Al-Nassr, ce que CR7 juge regrettable dans un championnat où la multipropriété est acceptée sans discuter. Alors, fatigué de voir qu'Al-Nassr est mis de côté, CR7 a décidé de frapper fort en refusant de disputer une rencontre de championnat afin d'envoyer un avertissement au Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite. Une décision qui intervient au moment où il se dit que Karim Benzema va rejoindre Al Hilal, qui appartient au PIF.
« Le boycott de Cristiano Ronaldo n'est cependant pas le premier signe de mécontentement manifeste à Al-Nassr. Il convient de rappeler qu'à la mi-janvier, Jorge Jesus avait affirmé que son club actuel « n'a pas le même poids politique qu'Al Hilal », l'équipe qu'il entraînait auparavant. Cette prise de position avait fortement marqué le football saoudien et avait même conduit Al Hilal à demander la suspension de l'entraîneur portugais », rappellent nos confrères d'A Bola.
0
Derniers commentaires

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

3 cas le penalty envers Dante ? La faute sur Humbert c'est rouge et l'arbitrage anti- PSG hier soir .

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

enleve les penalty a greenwood et sulc est devant greenwood au classement des buteurs je dit pas qu'il est meilleur mais niveaux stat ca peut se valoir

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

Ce que l'on ne peut pas mettre au tableau d'honneur les arbitres , encore une fois la ramasse .....

Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros

De la part des angevins? Croire que les sardines iront en finale de ldc avec abdlelli... mdr

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

Entre la peste et le choléra j'ai du mal à choisir

