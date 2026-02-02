Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !

3 cas le penalty envers Dante ? La faute sur Humbert c'est rouge et l'arbitrage anti- PSG hier soir .
enleve les penalty a greenwood et sulc est devant greenwood au classement des buteurs je dit pas qu'il est meilleur mais niveaux stat ca peut se valoir
Ce que l'on ne peut pas mettre au tableau d'honneur les arbitres , encore une fois la ramasse .....
De la part des angevins? Croire que les sardines iront en finale de ldc avec abdlelli... mdr
Entre la peste et le choléra j'ai du mal à choisir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
🚨⚠️ Cristiano Ronaldo will not feature in tomorrow’s match between Al Nassr and Al Riyadh. His absence is not related to any physical issue nor to workload or fitness management.