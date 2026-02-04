Cristiano Ronaldo investit des millions d'euros à Paris

Son avenir en Arabie Saoudite est très flou, mais Cristiano Ronaldo a d'autres idées en tête. CR7 s'apprête à investir à Paris.

révèle ce mercredi que Cristiano Ronaldo va investir plusieurs dizaines de millions d'euros à Paris. En effet, CR7 a décidé d'implanter un hôtel de sa marque près de la Gare d'Austerlitz, un établissement 4 étoiles qui ouvrira ses portes dans un peu plus d'un an. Premier joueur de la Saudi Pro League à se mettre en grève, Cristiano Ronaldo ne veut pas gâcher les dernières années de sa carrière. A 40 ans, la star portugaise ne veut pas évoluer dans un club qui a des ambitions à la baisse, lui qui n'en a pas. Mais en dehors des terrains de football, CR7 n'a rien perdu de son efficacité, le quintuple Ballon d'Or multipliant les investissements et les partenariats. C'est dans ce cadre que Le Parisien révèle ce mercredi que Cristiano Ronaldo va investir plusieurs dizaines de millions d'euros à Paris. En effet, CR7 a décidé d'implanter un hôtel de sa marque près de la Gare d'Austerlitz, un établissement 4 étoiles qui ouvrira ses portes dans un peu plus d'un an.

Cristiano Ronaldo arrive à Paris

Le quotidien francilien précise un peu le projet initié par Cristiano Ronaldo : « L’hôtel 4 étoiles Pestana-CR7 proposera 210 chambres, une piscine au 10e étage, un bar et un rooftop accessibles au public avec vue panoramique ». Depuis 2015, la star portugaise a lancé avec le groupe portugais Pestana des hôtels à son nom, le premier étant évidemment ouvert à Funchal, d'où est originaire Cristiano Ronaldo. Depuis, des hôtels ont été ouverts un peu partout sur la planète, et à partir de l'an prochain, Paris sera donc sur la liste des propriétés de CR7. Il est vrai que cette création d'hôtel s'inscrit dans un projet encore plus vaste de relancer du quartier Austerlitz à travers un projet global estimé à 1 milliard d'euros.