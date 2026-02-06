ICONSPORT_280896_0101

Cristiano Ronaldo, la grève de trop pour l'Arabie saoudite

Arabie Saoudite06 févr. , 9:20
parGuillaume Conte
Cristiano Ronaldo qui zappe volontairement des matchs de football, c'est extrêmement rare, mais ça ne fait pas rigoler en Arabie Saoudite.
Qui aurait pu croire que la grève allait devenir à la mode en Arabie saoudite, où les droits du travail sont rarement une priorité ? Cette mode ne concerne toutefois pas n’importe qui, et seuls les footballeurs européens les mieux payés au monde peuvent se le permettre. Karim Benzema a lancé le mouvement après avoir vu Al-Ittihad lui faire une offre de prolongation trop basse à ses yeux. L’effet fut immédiat avec son transfert à Al-Hilal, leader du championnat et club le plus ambitieux du pays. N’Golo Kanté, vexé de voir son transfert à Fenerbahçe être annulé, a aussi refusé de s’entrainer, et a eu gain de cause en rejoignant finalement le club turc après la limite des transferts.
Résultat, lassé de voir que son club ne se renforçait pas, Cristiano Ronaldo en a fait de même à Al-Nassr. Absent volontairement du dernier match de son équipe, CR7 va rééditer ça ce vendredi dans le choc face à Al-Ittihad. Il était pourtant à l'entrainement cette semaine avec son club. Déçu par le manque de recrues de son équipe pour aller chercher le titre en Saudi Pro League, le Portugais a osé critiquer le PIF, le fonds d’investissement du Royaume, pour ne pas avoir amené Karim Benzema dans son club par exemple.
Il faut croire que le boycott de Cristiano Ronaldo va trop loin, et un représentant de la Ligue d’Arabie Saoudite a pris la parole dans le Daily Mail. « Cristiano s’est pleinement investi auprès d’Al-Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et les ambitions du club. Comme tout compétiteur de haut niveau, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club », a souligné le dirigeant saoudien, tirant les oreilles de CR7 sur sa grève totalement inutile, puisque le mercato est désormais terminé. Une bouderie qui prouve que la superstar portugaise reste toujours aussi compétitrice dans l’âme.

Loading