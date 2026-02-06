ICONSPORT_283293_0049

OM : De Zerbi exige un attaquant à 30 ME

OM06 févr. , 8:20
parGuillaume Conte
L'OM prépare déjà la saison prochaine, et rêve de s'offrir un atout offensif qui marche fort dans l'ancien club de Roberto De Zerbi.
Tout n’est pas oublié à Marseille, loin de là, mais la victoire face à Rennes a permis de remettre l’équipe provençale dans le bon sens. L’espoir d’enfin soulever un trophée et de sauver cette saison est plus que jamais présent avec la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ce sera la réception de Toulouse au Vélodrome.

De Zerbi ne perd pas une miette avec Sassuolo

Roberto De Zerbi est encore très loin d’être parti, lui qui a encore un an et demi de contrat avec l’OM, et possède une relation de confiance avec ses dirigeants. De quoi lui donner encore et toujours du poids en vue du prochain mercato. C’est ainsi que le média Sassuolonews dévoile que l’OM va repartir à l’action sur une cible de longue date. Il s’agit d’Armand Laurienté, le joueur formé au Stade Rennais et qui était arrivé en Italie en provenance de Lorient pour 10 ME en 2022.
Depuis, l’ailier de 27 ans a confirmé sa capacité à faire des différences, au point d’avoir été décisif pour renvoyer Sassuolo en Serie A la saison dernière. Selon le média italien, l’OM et Galatasaray avaient alors tenté leur chance pour le faire venir contre 15 ME. L’été prochain, Marseille devra probablement mettre le double. 30 millions d'euros, c’est le montant estimé de Laurienté par les dirigeants de Sassuolo, qui s’entendent bien avec leurs homologues français, mais pas au point de faire des cadeaux.
« Nous allons essayer de conserver tout le monde l’été prochain. Certains ne partiront que si nous recevons des offres très élevées », a expliqué Giovanni Carnevali, le manager général de Sassuolo. Une façon de faire comprendre qu’il allait falloir mettre le paquet pour aller chercher Laurienté l’été prochain. Roberto De Zerbi est chaud, lui qui regarde toujours avec attention les performances des Neroverdi, son ancienne équipe.
A. Lauriente

A. Lauriente

FranceFrance Âge 27 Attaquant

Serie A

2025/2026
Matchs23
Buts3
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
