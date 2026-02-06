ICONSPORT_174144_0058

Montanier met de l'ordre à l'ASSE, elle est ravie

Pour sa première semaine à la tête de l’AS Saint-Etienne, Philippe Montanier a commencé par nettoyer le vestiaire des Verts car il veut des joueurs exemplaires.
Trêve de plaisanterie, après deux ans et demi sur la touche, soit depuis son départ de Toulouse à l’été 2023, Philippe Montanier a remis son costume d’entraîneur cette semaine. Choisi par les dirigeants de l’ASSE pour prendre la suite d’Eirik Horneland, limogé dans la foulée de la défaite contre Boulogne le week-end dernier (0-1), le coach de 61 ans a pris ses fonctions il y a quelques jours. Une semaine qu'il a tenté de mettre à profit pour insuffler un état d'esprit nouveau au sein du vestiaire des Verts, qui traverse une période compliquée avec une seule victoire sur les sept derniers matchs.

Redescendu à la cinquième place de la L2, Sainté est distancé par Troyes, Reims, Le Mans et le Red Star dans la course à la montée. Autant dire que Philippe Montanier va avoir fort à faire pour relancer une nouvelle dynamique. Et pour cela, l’entraîneur français a d’abord mis l’accent sur la discipline sur et en dehors du terrain.

« La femme de ménage m'a remercié  »

« On parle de rigueur, de discipline, mais pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est vrai, quand ils arrivent, ils mettent leur portable dans une boîte. Ça n'a pas posé de problème. Le vestiaire, je ne le trouvais pas nickel en arrivant. Mais c'est important. On doit respecter la femme de ménage. Je ne veux pas voir des chaussures qui traînent. On a fait un peu le ménage là-dessus. Et maintenant, quand j’arrive dans le vestiaire, je suis content. D’ailleurs, la femme de ménage m'a remercié parce qu'elle peut faire son travail. Nettoyer ok, mais ce n'est pas son travail de ramasser les affaires des joueurs.
Ce sont des détails, comme pour les retards et les amendes. Les amendes c'est particulier parce qu'il y en a, ça ne pose pas de problème de payer une amende. Pour d'autres si. Mais il n'y a pas eu de retard. Tout le monde a été très discipliné. Ce sont des petits détails qui reflètent un peu la valeur de rigueur et de discipline », a lancé, en conférence de presse, le nouveau coach de l’ASSE, qui espère que tout son travail de sape payera dès ce week-end lors de la réception de Montpellier.
