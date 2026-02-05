Karim Benzema envoie un million d’euros à l’OL

Le transfert de Karim Benzema à Al-Hilal va déboucher sur un sympathique complément financier pour l'OL.

La rumeur n’a même pas eu le temps de courir que Karim Benzema a changé de club cet hiver. Non pas pour revenir à l ’Olympique Lyonnais comme certains supporters aimeraient le voir. A 38 ans, KB9 a quitté Al-Ittihad qui ne voulait plus lui payer ses 100 millions d’euros annuel. A six mois de la fin de son contrat avec le club de Djeddah, le Français a claqué la porte pour signer à Al-Hilal dans le cadre d’un transfert surprise à 25 ME. Ces mouvements d’argent entre clubs saoudiens peuvent faire sourire tant les propriétaires sont souvent les mêmes, mais permettent néanmoins de faire des heureux.

En effet, ce transfert étant homologué par la FIFA, les mécanismes de solidarité vont être appliqués. Club formateur de Karim Benzema pendant toutes ses jeunes années, l’OL va récupérer un certain pourcentage de la vente. Selon Sportune, cela va se monter au maximum autorisé par le règlement, soit un million d’euros. Une somme non négligeable pour un club rhodanien qui ne s’attendait pas à une telle entrée. En effet, depuis son transfert de l’OL au Real Madrid pour 35 ME en 2009, le « Nueve » était allé au bout de son contrat et n’avait donc fait l’objet d’aucun transfert.

Un beau clin d’oeil de la part de l’enfant de Lyon à son ancien club, qui va bien mieux cette saison mais n’est pas dans la meilleure forme financière non plus. Le Ballon d'Or a en tout cas dignement fêté son transfert, avec un triplé pour son premier match pour Al-Hilal, lors d'une victoire 6-0 en Saudi Pro League sur le terrain d'Al-Okhdood.