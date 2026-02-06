OM : De Zerbi à MU, la déclaration radicale

Roberto De Zerbi est plus que jamais dans le viseur de Manchester United pour l'été prochain. L'actuel coach de l'OM fait saliver une légende du club anglais.

Après avoir essayé de rester le plus longtemps possible avec Ruben Amorim pour lui donner les pleins pouvoirs, Manchester United a craqué et a viré le Portugais cet hiver. Depuis, Michael Carrick fait du très bon travail et a le mérite de remettre les Red Devils parmi les candidats à la prochaine Ligue des Champions. Mais ils sont nombreux à Old Trafford à rêver d’un manager de premier plan capable de faire enfin de MU un club qui joue les premiers rôles à tous les niveaux. Ce n’est plus le cas depuis bien longtemps, depuis que Sir Alex Ferguson a rangé sa casquette il y a plus de 10 ans désormais.

Ratcliffe regarde De Zerbi à l'OM

Pour le moment, Carrick fait donc l’affaire et cela permet à Jim Ratcliffe d’avoir le temps de choisir sereinement son futur manager. Nul doute que celui qui est aussi propriétaire de Nice suit les pérégrinations de Roberto De Zerbi à l’OM , où cela part dans tous les sens à chaque semaine. Sa candidature a toujours été en bonne place à Manchester United, et ce n’est pas Jaap Stam qui dira le contraire.

Dans The Mirror, l’ancien défenseur néerlandais, voix respectée à Manchester, a clairement fait savoir qu’il souhaitait voir « RDZ » aux commandes de MU la saison prochaine. « J’aime beaucoup De Zerbi en raison de ses performances à Brighton et maintenant à Marseille. La façon dont il joue avec ses équipes, parce qu’il pratique un football basé sur la possession. Il place également les joueurs à des postes qui rendent très difficile la pression adverse. Je pense qu’il est également bon avec les joueurs, qu’il leur donne confiance, qu’il leur accorde l’attention dont ils ont besoin, et pas seulement aux onze titulaires, mais aussi aux autres joueurs de l’équipe. Et c’est ce dont vous avez besoin dans un grand club comme celui-là », a demandé le rugueux Jaap Stam, qui espère clairement voir l’entraineur de l’OM arriver chez les Red Devils cet été.

Roberto De Zerbi possède encore un an et demi de contrat à Marseille, mais la fin de saison sera décisive. L’entraineur italien a plusieurs fois laissé entendre qu’il pourrait partir, que ce soit à cause de l’irrégularité de son équipe, de son passeport italien, ou des résultats décevants.