PSG : Ousmane Dembélé fait une promesse au Qatar

En pleine négociation pour prolonger son contrat au Paris SG, Ousmane Dembélé a tenu à calmer le jeu. L'international français assure à Nasser Al-Khelaïfi qu'il n'a aucune intention d'écouter les offres mirobolantes venues d'Arabie Saoudite.

Le PSG a décidé de s’attaquer à ses joueurs qui possèdent une fin de contrat en 2027. L’idée est bien évidemment d’anticiper en prolongeant les éléments importants avant qu’ils n’entrent dans la dernière année de leur contrat. Jusqu’à présent, ce plan a parfaitement fonctionné, puisque le Paris SG avait réussi à conserver tous ses joueurs majeurs l’été dernier, en dévoilant leur prolongation bien avant que les clubs intéressés puissent avancer leurs pions, comme ce fut le cas avec Vitinha, Achraf Hakimi ou Nuno Mendes, sans oublier Luis Enrique.

Dembélé n'écoute pas l'Arabie Saoudite

Le PSG compte bien faire pareil ce printemps, et plusieurs dossiers sont annoncés comme bouclés pour Senny Mayulu ou Willian Pacho. Ce n’est pas le cas pour Ousmane Dembélé, mais selon Marca, les relations se réchauffent entre le Ballon d’Or et le club de la capitale. Il y a toujours ce problème sérieux de salaire, sachant que le natif de Vernon souhaite exploser le plafond salarial fixé par Nasser Al-Khelaïfi et être digne des fiches de paye que pouvaient avoir Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé.

Ce n’est pas du tout dans la politique parisienne et Nasser Al-Khelaïfi n’a pas l’air prêt à tergiverser sur ce point. Le dirigeant qatari avait d’ailleurs récemment rappelé que le club passait au-dessus des joueurs, et qu’il ne ferait pas d’exception, pas même pour un Ballon d’Or. Même si le message était éclairent ciblé, Ousmane Dembélé n’en a pas fait une affaire d’état selon Marca.

L’ancien barcelonais souhaite conserver un climat de confiance et de bonne entente avec le PSG, et ne pas aller au bras de fer au coeur de la saison. La preuve, l’Arabie Saoudite l’a approché en voyant ses difficultés pour prolonger avec Paris, mais l’ailier français a fait savoir qu’il n’écoutait pas les sirènes de la Saudi Pro League, et le salaire mirobolant qui pouvait lui être proposé. Son idée est de continuer à Paris et de se rapprocher d’un accord pour une prolongation, tout en faisant bien comprendre qu’il n’est pas pressé.

Il reste toutefois à savoir si cela va évoluer dans les prochaines semaines, ou si la saison va se terminer sans accord, ce qui mettrait clairement Ousmane Dembélé en position de force pour négocier. Et le PSG dos au mur pour gérer ce dossier qui va tester sérieusement la nouvelle ligne salariale du club de la capitale.