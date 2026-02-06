Il revient à l’OL, et il est surpris

L'OL affiche de grandes ambitions pour la deuxième partie et la réception de Lens fera partie des gros matchs pour aller plus loin en Coupe de France. Pierre Sage lance le choc.

Le tirage de Coupe de France a été facétieux pour Pierre Sage, qui fait partie des entraineurs qui ont clairement une chance de de remporter la Coupe de France cette saison. Encore plus depuis que le PSG est éliminé. Le RC Lens n’a toutefois pas été gâté par le sort, puisqu’il faudra aller à Lyon au début du mois de mars pour aller chercher une place en demi-finale. Pas grand chose ne fait peur aux « Sang et Or » en ce moment, puisque les Nordistes regardent le PSG dans les yeux dans la lutte pour le titre.

Revenir à l'OL, Pierre Sage ne s'y attendait pas

C’est un tirage qui est assez surprenant. En tout cas, il nous permettra de préparer notre dernière journée de championnat et de faire prendre conscience aux joueurs de ce que c’est de jouer au Groupama Stadium face à un adversaire qui aura sûrement quelque chose à jouer à ce moment-là, comme nous. C’est un bon match, et pour faire un beau parcours, il faut toujours faire un exploit, et on peut considérer que gagner à Lyon peut être un exploit. Donc on va se déplacer là-bas avec cette idée, et l’idée d’aller au bout pour fêter les 120 ans du club avec le plus beau cadeau, c’est-à-dire une coupe de France, un titre que le club n’a jamais gagné jusqu’à maintenant », a souligné l’entraîneur du RC Mais pour Pierre Sage, entraineur qui a vu l’OL être le premier à lui confier un rôle en Ligue 1, ces retrouvailles sont jugées assez surprenantes. C’est ce qu’il a confié après le tirage au sort. «», a souligné l’entraîneur du RC Lens , qui a la tête à la Coupe de France, mais également à la fin de championnat.

Cette affiche des quarts de finale devrait en tout cas faire le plein au Groupama Stadium, qui réservera aussi un bel accueil à son ancien coach, qui avait tenu la barre dans des moments difficiles mais n’avait pas résisté à la frénésie de John Textor. Si son départ avait été regretté, la question ne se pose plus maintenant que Paulo Fonseca enchaine les victoires avec aussi quelques miracles à son actif en début de saison en raison d’un effectif très léger.