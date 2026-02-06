ICONSPORT_283307_0192

L’OL fait l’affaire du siècle et lance une mode

OL06 févr. , 10:20
parGuillaume Conte
5
Parmi les nombreuses réussites de l'OL de l'été dernier, Tyler Morton est encore en train de grandir et force l'admiration des suiveurs. Au point de donner des idées aux autres pépites européennes ?
Rarement une cellule de recrutement n’aura autant fait l’unanimité que celle dirigée par Matthieu Louis-Jean à l’Olympique Lyonnais. Il y a bien eu quelques coups peu enthousiasmants, comme Martin Satriano ou un Adam Karabec qui peine à confirmer, mais globalement, avec des moyens limités, l’OL a réalisé quelques coups savoureux l’été dernier. Et a remis le couvert cet hiver en allant chercher Endrick et Noah Nartey notamment.

Morton ne regrette pas une seconde son choix

Les coups sont osés mais les coûts sont maitrisés. Et cela force l’admiration des observateurs, qui estiment même que cela pourrait bien inciter d’autres joueurs issus des clubs majeurs en Europe à tenter le coup en Ligue 1. L’exemple de Tyler Morton est très significatif aux yeux de Scipion, influenceur à plus de 120.000 suiveurs sur X et intervenant dans l’émission Hors Jeu.
« Je trouve qu’à chaque fois qu’il joue, Tyler Morton il me fait trop plaisir. Tyler Morton est l’un des milieux les plus intelligents : un métronome, un très bon régulateur, un architecte. Quelqu’un qui pense très bien. Encore une fois bravo au recrutement de l’OL d’aller chercher dans les U23 de Liverpool, et ça va peut-être inciter les autres jeunes anglais à venir dans notre beau championnat. Et Tyler Morton, qu’il continue comme ça car ça fait tellement plaisir », a livré celui qui a un véritable coup de coeur pour la recrue de Liverpool cette saison.
Sans faire de bruit, l’Anglais parvient en effet à devenir incontournable dans le jeu de Paulo Fonseca. S’il se montre assez peu offensivement, Tyler Morton représente ces arrivants qui ont pris le projet lyonnais à bras le corps. Son frère est désormais un supporter de l’OL très présent dans les tribunes du Groupama Stadium, et il confie régulièrement à quel point le jeune anglais a eu 100 % raison de quitter la Premier League pour tenter son aventure en France. Personne ne le contredira à Lyon.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts2
Passes décisives2
Jaune3
Rouge1
Jaune Rouge0
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_281648_0008
Foot Mondial

Walid Regragui démissionne, séisme au Maroc !

ICONSPORT_286569_0326
OL

Tolisso, Yaremchuk, Kluivert, cascade de forfaits à l’OL

ICONSPORT_286569_0206
PSG

Transfert à 50 ME, le PSG va y aller cet été

ICONSPORT_263473_0141
OM

OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

Fil Info

06 févr. , 14:00
Walid Regragui démissionne, séisme au Maroc !
06 févr. , 13:45
Tolisso, Yaremchuk, Kluivert, cascade de forfaits à l’OL
06 févr. , 13:40
Transfert à 50 ME, le PSG va y aller cet été
06 févr. , 13:20
OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?
06 févr. , 13:00
Edf : M6 zappe TF1 et prie pour la France
06 févr. , 12:40
OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui
06 févr. , 12:20
Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte
06 févr. , 12:00
Éli Junior Kroupi au PSG, l'énorme indice !
06 févr. , 11:40
Strasbourg : Pierre Ménès tacle les anti-BlueCo

Derniers commentaires

OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

F*ck le sportif , je le prends juste pour le divertissement que ça va apporter^^

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Dimanche on va fermer ,des grandes bouches......

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

venu gratuit, on va le liberer pour 1M€ symbolique

Vinicius au PSG contre Vitinha, coup de sang en Espagne

L'espoir fait vivre

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

Fallait pas le prendre en tant que joueur alors

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading