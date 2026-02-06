L’OL fait l’affaire du siècle et lance une mode

Parmi les nombreuses réussites de l'OL de l'été dernier, Tyler Morton est encore en train de grandir et force l'admiration des suiveurs. Au point de donner des idées aux autres pépites européennes ?

Rarement une cellule de recrutement n’aura autant fait l’unanimité que celle dirigée par Matthieu Louis-Jean à l’Olympique Lyonnais . Il y a bien eu quelques coups peu enthousiasmants, comme Martin Satriano ou un Adam Karabec qui peine à confirmer, mais globalement, avec des moyens limités, l’OL a réalisé quelques coups savoureux l’été dernier. Et a remis le couvert cet hiver en allant chercher Endrick et Noah Nartey notamment.

Morton ne regrette pas une seconde son choix

Les coups sont osés mais les coûts sont maitrisés. Et cela force l’admiration des observateurs, qui estiment même que cela pourrait bien inciter d’autres joueurs issus des clubs majeurs en Europe à tenter le coup en Ligue 1. L’exemple de Tyler Morton est très significatif aux yeux de Scipion, influenceur à plus de 120.000 suiveurs sur X et intervenant dans l’émission Hors Jeu.

« Je trouve qu’à chaque fois qu’il joue, Tyler Morton il me fait trop plaisir. Tyler Morton est l’un des milieux les plus intelligents : un métronome, un très bon régulateur, un architecte. Quelqu’un qui pense très bien. Encore une fois bravo au recrutement de l’OL d’aller chercher dans les U23 de Liverpool, et ça va peut-être inciter les autres jeunes anglais à venir dans notre beau championnat. Et Tyler Morton, qu’il continue comme ça car ça fait tellement plaisir », a livré celui qui a un véritable coup de coeur pour la recrue de Liverpool cette saison.

Sans faire de bruit, l’Anglais parvient en effet à devenir incontournable dans le jeu de Paulo Fonseca. S’il se montre assez peu offensivement, Tyler Morton représente ces arrivants qui ont pris le projet lyonnais à bras le corps. Son frère est désormais un supporter de l’OL très présent dans les tribunes du Groupama Stadium, et il confie régulièrement à quel point le jeune anglais a eu 100 % raison de quitter la Premier League pour tenter son aventure en France. Personne ne le contredira à Lyon.