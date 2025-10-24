Benzema vire Neymar de la table de Messi et Cristiano Ronaldo

Karim Benzema a pleinement profité du départ de Neymar d'Al-Hilal pour gagner une place au classement des joueurs de football les mieux rémunérés au monde. Le Français est au coeur d'un trio magique.

La soupe est bonne en Arabie saoudite pour les vieilles gloires du football encore en activité. Le dernier classement de Forbes sur les joueurs les mieux payés de la planète le confirme. L’an dernier, c’est Neymar qui accompagnait Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sur ce podium très prisé. Désormais, pour l’année 2025 qui va bientôt se terminer, Cristiano Ronaldo est toujours en tête grâce à ses contrats commerciaux et son salaire colossal de 200 millions d’euros sur l’année. Au total, le Portugais récupère 240 millions d’euros en comptant ses sponsors.

De quoi lui permettre d’être largement devant Lionel Messi, certes bien payé par l’Inter Miami avec 50 millions d’euros par an, mais qui possède des contrats en or lui permettant de toucher 60 millions d’euros chaque années. Soit un total de 110 ME.

Mais le principal changement est la disparition de Neymar du podium, et même du Top10. Pour rejoindre son club de coeur Santos, le Brésilien a fait un gros sacrifice financier, et tiré un trait sur son juteux contrat avec Al-Hilal, pour qui il n’aura quasiment pas joué. Résultat, c’est Karim Benzema qui prend la troisième place de classement. Et uniquement grâce à son salaire. KB9 ne touche en effet que 3,5 millions d’euros par an de ses sponsors. C’est bien peu par rapport aux autres stars de ce classement, mais son salaire de 86 millions d’euros par an permet de largement compenser.

Le premier joueur évoluant en Europe de ce Top10 n’est autre que Kylian Mbappé, qui émarge à 81 ME par an, encore bien devant Erling Haaland (68 ME) et Vinicius Jr (52 ME).