Lucas Hernandez veut effacer Benzema de l'histoire

Equipe de France12 oct. , 19:30
parHadrien Rivayrand
Lucas Hernandez revient fort depuis quelques semaines. Le défenseur du PSG et de l'équipe de France est plus que jamais ambitieux pour un record tricolore exceptionnel. 
Lucas Hernandez a connu pas mal de pépins physiques ces dernières années. La saison passée, il n'aura pas pu tout donner avec le PSG et l'équipe de France. Toujours est-il qu'il a pu garnir un peu plus son palmarès. A 29 ans, l'ancien joueur du Bayern Munich a gagné 22 trophées. 22 trophées qui font de lui le 4e footballeur français le plus titré de l’histoire. Lucas Hernandez est encore derrière Franck Ribéry (23), Kingsley Coman (28) et Karim Benzema (34). Mais il sait qu'il pourrait très prochainement les rattraper au vu des équipes dans lesquelles il joue. 

Lucas Hernandez rêve plus grand

Ces dernières heures lors d'un entretien accordé au Parisien, le champion du monde 2018 s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet. Pour lui, pourquoi pas aller chercher le record de Benzema : « Je joue au foot pour étoffer mon palmarès. Je vis pour les titres et j’exècre la défaite depuis mon plus jeune âge. J’aime lutter, j’ai ça en moi. Cette dalle m’habite dès le matin et ne me quitte jamais. Il est important dans une carrière de se fixer des challenges élevés. (...) Tant que mon corps me permettra d’exercer ma passion, j’aurai à cœur de ressentir d’intenses émotions.
D'ailleurs, Lucas Hernandez ne se fixe pas encore de deadline pour arrêter sa carrière :
« Mon physique décidera. Dans tous les clubs où je suis passé, j’ai gagné. Avec Paris, la moisson a été exceptionnelle la saison passée (cinq titres) et l’actuelle peut aussi nous permettre d’ajouter de nouvelles lignes à notre CV. Six, voire sept titres pourraient nous concerner en club et avec les Bleus ». Forcément alléchant sur le papier... 

Lucas Hernandez le confirme donc, il est plus affamé que jamais pour continuer de gagner des titres. Il adorerait notamment gagner de nouveau des trophées majeurs comme la Ligue des champions et la Coupe du monde. 
0
