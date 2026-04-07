Tottenham : De Zerbi forcé à sacrifier des Italiens

Tottenham a fait confiance à Roberto De Zerbi pour assurer son maintien cette saison en Premier League. Ensuite, l’Italien devra se pencher sur le mercato estival, et deux joueurs sont déjà poussés vers la sortie.

Roberto De Zerbi n’a pas tardé à rebondir après son départ de l’OM en cours de saison. L’Italien voulait attendre cet été avant de reprendre un club, mais l’insistance de Tottenham a porté ses fruits. Les Spurs sont en grand danger et pourraient bien descendre en deuxième division anglaise. De Zerbi devra agir vite et efficacement. La grogne des supporters et des observateurs de Tottenham est de plus en plus forte. Deux joueurs sont remis en question, et cela ne passera pas inaperçu auprès de l’entraîneur, d’autant qu’ils sont tous deux Italiens.

De Zerbi déjà interpellé à Tottenham

Pour l’insider John Wenham, Guglielmo Vicario et Destiny Udogie doivent en effet impérativement quitter les Spurs prochainement. Dans des propos accordés à Tottenham News, il a notamment déclaré : « C’est intéressant : les deux joueurs italiens de l’effectif, étant lui-même Italien, sont selon moi deux joueurs qu’il faudrait laisser partir cet été. Vicario, pour toutes sortes de raisons, et Udogie… c’est un très bon joueur, mais il n’arrive pas à rester en forme, il est tout simplement trop irrégulier.

Je pense qu’il doit être transféré cet été et qu’un latéral gauche permanent doit être trouvé. (...) Il avait toutes les qualités techniques que l’on peut attendre d’un latéral moderne : il était rapide, agressif, capable de relancer le ballon vers l’avant. Mais malheureusement, si vous ne pouvez le faire que 30 % de la saison, vous n’êtes pas apte à remplir votre rôle. »

Les Spurs ne manqueront pas de travail cet été sur le marché des transferts. En cas de maintien, Roberto De Zerbi aura le temps de réfléchir aux profils qu’il souhaite recruter. Contrairement à son expérience marseillaise, il pourra sans doute attirer des joueurs de haut calibre et avec des salaires conséquents au vu du budget de Tottenham.