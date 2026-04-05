Roberto De Zerbi c'est très fort, Tottenham hallucine

Nommé cette semaine à la tête de Tottenham, Roberto de Zerbi a dirigé ses premières séances d'entraînement. Le technicien italien a fait forte impression pour ses débuts. Désormais, il faudra attendre le 12 avril prochain pour sa première en championnat face à Sunderland.

Tottenham a nommé cette saison son troisième entraîneur. Après Thomas Frank et Igor Tudor, les Spurs ont confié les clés du camion à Roberto de Zerbi. Quelques mois après son départ de l’Olympique de Marseille, l’Italien retrouve les bancs de Premier League après un premier passage réussi du côté de Brighton. Le club londonien est dans une situation précaire avec une seule longueur d’avance sur la zone rouge et sera à la lutte avec West Ham. Dès son arrivée, Roberto de Zerbi a marqué les esprits.

De Zerbi impressionne les joueurs

Sky Sports dévoile que l’ensemble de l’effectif des Spurs était satisfait des premières séances de l’Italien. Le journaliste du Football London Alasdair Gold explique que les joueurs sont élogieux envers l’ancien coach de l’OM. « En effet, de nombreux joueurs de Tottenham sont rentrés chez eux avec des « commentaires élogieux » après la séance de vendredi matin. L'un d'entre eux aurait confié à ses amis que cette première séance d'entraînement avait été « exceptionnelle, » écrit la presse britannique. L’effet De Zerbi prend place du côté du club londonien. Mais désormais, il faudra confirmer lors de la prochaine rencontre en Premier League le 12 avril prochain face à Sunderland.

Un match capital pour lancer de la meilleure des manières l’histoire entre les deux parties. Tottenham n’a plus remporté le moindre match en Premier League depuis le 28 décembre dernier, soit une série de 13 rencontres sans le moindre succès. Pour rappel, le technicien italien a paraphé un contrat de cinq années du côté des Spurs. Même en cas de descente, l’ancien entraîneur de Sassuolo veut s’inscrire dans la durée à Londres.