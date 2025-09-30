l1 ce club qui reve de laurent blanc icon win 210516 01 4521 348987

Surprise, Laurent Blanc annoncé à Manchester United

Premier League30 sept. , 15:30
parHadrien Rivayrand

Ces dernières heures, Laurent Blanc a appris son licenciement d'Al-Ittihad. L'ancien entraineur du PSG ou encore de l'OL pourrait rapidement rebondir dans un club majeur européen. 
Laurent Blanc a connu une expérience mitigée du côté d'Al-Ittihad. La formation saoudienne n'a pas hésité à limoger le champion du monde 1998 suite à la défaite subie contre Al-Nassr en Saudi Pro League. Laurent Banc va désormais devoir rebondir pour ne pas rester trop longtemps sur la touche... Le technicien français a la chance d'avoir une très belle cote sur le marché des transferts. En Europe, pas mal d'équipes souhaiteraient s'attacher ses services. C'est notamment le cas de l'une de ses anciennes écuries quand il était joueur : Manchester United. 

Laurent Blanc, le moment est venu ? 

Selon les informations de SportsBoom, les Red Devils réfléchissent en effet à son profil en cas de départ prochain de Ruben Amorim. Le Portugais est en grandes difficultés avec les pensionnaires d'Old Trafford, encore bien moribonds en ce début de saison. Dans le passé, Laurent Blanc avait déjà par deux fois failli devenir l'entraineur de Manchester United. En 2014 après le départ de David Moyes et en 2019 quand le board mancunien lui avait préféré Ole Gunner Solskjaer pour prendre la succession de José Mourinho. C'est peut-être désormais le parfait timing pour toutes les parties. En tout cas, sur le papier, Laurent Blanc aurait des arguments en sa faveur pour tenter de réussir à Manchester United. L'ancien défenseur connait le club et son contexte, ce qui n'était pas forcément le cas de Ruben Amorim lors de son arrivée en provenance du Sporting. 

MU tente un coup époustouflant à 57 ME à Madrid
Pour le moment, la direction de United fait encore confiance à Amorim. Lors de la prochaine journée de Premier League, les Red Devils accueilleront Sunderland, promu mais très en forme en ce début de saison. En cas de mauvais résultat à Old Trafford, Ruben Amorim pourrait ne pas y survivre. Enfin diront certains supporters et observateurs mancuniens... 

