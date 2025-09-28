Al-Ittihad vire Laurent Blanc

La défaite contre le rival Al-Nassr vendredi a été celle de trop pour les dirigeants d’Al-Ittihad, lesquels ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec Laurent Blanc. L’ancien entraîneur du PSG et de l’OL a été limogé.

« Le conseil d'administration du club exprime ses sincères remerciements et le remercie pour les efforts fournis durant la période écoulée, et leur souhaite plein succès dans leurs futures collaborations » écrit le club saoudien sur son site officiel. Une décision que Laurent Blanc aura bien du mal à digérer alors qu’avant son « jusqu'à ce que le club conclue un accord avec un nouveau staff technique correspondant aux ambitions du club et répondant aux objectifs de l'équipe ainsi qu'aux aspirations de ses fidèles supporters », souligne le club. écrit le club saoudien sur son site officiel. Une décision que Laurent Blanc aura bien du mal à digérer alors qu’avant son revers face à Al-Nassr vendredi , son équipe d’Al-Ittihad avait réalisé un démarrage parfait en championnat avec 3 victoires en 3 matchs. Hassan Khalifa (59 ans), adjoint de Laurent Blanc à Al-Ittihad, prend sa succession, souligne le club.