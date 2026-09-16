Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Coup de chaud à Madrid avec la décision de Kylian Mbappé de ne pas afficher le message de solidarité voulu par son club auprès des habitants de Ceuta. L'attaquant français a été rejoint par deux autres joueurs.

En marge du match de ce mardi soir face à Elche, le Real Madrid avait décidé d’apporter son soutien à la ville espagnole de Ceuta. L’enclave ibérique située à l’extrême nord du Maroc a été envahie par près de 70.000 Marocains sur deux jours de la fin du mois de juillet, dans le but de rejoindre un territoire espagnol, et donc appartenant à l’Europe. Une situation politique et humanitaire compliquée, même si le Real Madrid a clairement affiché depuis le début son soutien aux habitants de Ceuta.

Dès la semaine dernière en Ligue des Champions, le public de Bernabeu a pris fait et cause pour Ceuta, dans des banderoles et des chants très politisés, expliquant que l’Espagne et Madrid étaient prêts à défendre la ville enclavée entre le territoire marocain et la mer au niveau du détroit de Gibraltar. Le Real Madrid a repris avec enthousiasme ces messages de ses socios, et les a publiés sur son site Internet et ses réseaux sociaux





Il a voulu aller plus loin encore ce mardi, en faisant porter un tee-shirt de solidarité avec les habitants de Ceuta pendant l’échauffement des joueurs. Mais trois membres du Real Madrid ont volontairement mal porté leur tee-shirt, de sorte que le message ne soit pas lisible. « Nous sommes tous Ceutiens », disait la tenue mise lors de l’échauffement par les Madrilènes, sauf Vinicius, Mbappé et Konaté. Un geste fort qui va forcément déplaire à Florentino Pérez, le président du Real Madrid ayant fait le choix de défendre cette cause.

Mais le fait que trois des stars du club merengue aient pris cette décision met le dirigeant espagnol dans une situation compliquée. Car si l’opinion publique et les socios ne vont pas apprécier, il semble difficile de voir des joueurs être suspendus par leur club pour avoir voulu éviter de faire passer un message certes de soutien, mais vu tout de même comme politique car le Maroc et l’Espagne sont en vif désaccord sur la question de Ceuta.