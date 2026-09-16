Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣
Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol
On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo
Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????
Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
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|4
|2
|2
|0
|6
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|4
|7
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|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
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|1
|2
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|6
|6
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|5
|4
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|2
|1
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|5
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|4
|1
|1
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|1
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|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🚨🚨 𝗡𝗘𝗪: Vinicius and Mbappé refused to wear the shirt in support of the residents of Ceuta. They kept it folded as they walked out to the pitch, and later removed it before all of the other Real Madrid players.