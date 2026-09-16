OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais
OM McCourt, Richard

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

OM16 sept. , 10:00
parQuentin Mallet
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Après avoir été sous la menace d'un bannissement de toutes compétitions européennes par l'UEFA, l'Olympique de Marseille a sérieusement songé à abandonner sa place en Ligue Europa pour cette saison. Toutefois, la direction n'a pas voulu décevoir les supporters.
L'OM vit sans aucun doute une année 2026 particulièrement compliquée. Depuis le mois de janvier, les échecs tombent en cascade : une qualification pour la Ligue des champions manquée, deux entraîneurs virés, un organigramme totalement remodelé et un mercato estival historiquement raté… autant de facteurs qui font de ce début de saison un fiasco.
Malgré une première victoire face à Strasbourg à l'entame de l'exercice, Bruno Genesio et ses hommes ont enchaîné trois défaites consécutives en Ligue 1 et se lancent, ce jeudi, à l'assaut de la Ligue Europa en Turquie, face au Besiktas. Une rencontre qui aurait très bien pu ne jamais avoir lieu.

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L'OM a failli lâcher l'Europe

Dans son édition du jour, L'Equipe rapporte les propos d'un exécutif proche de l'UEFA, selon qui l'OM aurait probablement mieux fait de ne pas disputer la Ligue Europa. « Connaissant la situation financière du club, la réduction de la voilure et du projet, l'actionnaire qui ne veut plus mettre d'argent, je serais eux, je me serais assis sur la Coupe d'Europe », lit-on. Une situation qui a titillé l'esprit des dirigeants actuels du club phocéen, bien que ces derniers aient finalement privilégié une participation à la petite sœur de la Ligue des champions.
« Je pense qu'ils ne l'ont pas fait pour des raisons d'image et de communication, la nouvelle équipe dirigeante n'a pas voulu endosser ce choix, épineux, auprès des supporters, et cela aurait pu aussi décevoir Bruno Genesio avant qu'il ne s'engage », explique un ancien cadre de l'OM. Ne pas frustrer les supporters ni le nouvel entraineur, une volonté entendable, mais qui est un comble aujourd'hui : sans recrutement ni réussite sportive, les supporters et Genesio ont de quoi être frustrés malgré la participation à la C3. Au sein du club, abandonner la Coupe d'Europe a un temps été une réalité, mais uniquement si Marseille avait dû participer à la Conference League.
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Derniers commentaires

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣

Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire

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