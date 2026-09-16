OL : Fonseca le vire, sa réponse est magnifique

Ce rôle de grand frère, je l'ai toujours eu- Clinton Mata
Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣
Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol
On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo
Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????
Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire
|Équipe
|Pts
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|BP
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|5
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Clinton Mata 🇦🇴 en conférence de presse sur son nouveau rôle de grand frère : "𝗜𝗟 𝗡'𝗬 𝗔 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗟𝗘𝗠𝗘. " " C'est clair que cette année il y a beaucoup moins de minutes. [...] Pour moi c'est important de pouvoir me dire que j'ai un rôle de grand frère que