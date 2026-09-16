OL : Fonseca le vire, sa réponse est magnifique

OL : Fonseca le vire, sa réponse est magnifique

OL16 sept. , 8:40
parCorentin Facy
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Titulaire indiscutable à l’OL la saison dernière, Clinton Mata jouit d’un statut bien différent depuis quelques matchs. Relégué sur le banc après l’arrivée de Felix Bacher, l’Angolais n’en veut pas à Paulo Fonseca.
Lyonnais depuis l’été 2023 et son transfert en provenance de Bruges pour 5 millions d’euros, Clinton Mata a été l’un des hommes forts de l’OL la saison passée. Titulaire inamovible en défense centrale au côté de Moussa Niakhaté, l’international angolais a terminé la saison sur les rotules. Cet été, le club rhodanien a décidé de miser sur Felix Bacher, qui a pour l’instant les faveurs de Paulo Fonseca pour épauler Niakhaté, reléguant par conséquent Mata sur le banc. L’Angolais pourrait être vexé et mal vivre son sort, mais ce n’est pas le cas pour le moment.
Interrogé en conférence de presse sur son nouveau statut avant le déplacement à Anderlecht, Clinton Mata a fait passer le collectif avant tout, confirmant son état d’esprit irréprochable. « C'est clair que cette année, il y a beaucoup moins de minutes. On est des professionnels, ça ne veut rien dire. Il faut se dire qu'une saison est très longue et qu'il y a beaucoup de matchs. J'ai joué tous les matchs la saison dernière et c'est important de pouvoir gérer avec plus de rotation comme on a cette année » a d’abord lancé Clinton Mata, confiant ensuite qu’il prenait à coeur son nouveau rôle de grand frère au sein de l’effectif, en dépit d’un temps de jeu en chute libre.
Ce rôle de grand frère, je l'ai toujours eu
- Clinton Mata
« C'est important de me dire que j'ai aussi un rôle. Ce rôle de grand frère, je l'ai toujours eu depuis que je suis arrivé à l’OL » explique d’ailleurs à ce sujet le défenseur de 33 ans. A l’instar d’autres joueurs en manque de temps de jeu, Clinton Mata devrait profiter du déplacement à Anderlecht, ce mercredi soir lors de la 1ère journée de Ligue Europa, pour retrouver une place dans le onze de départ de Paulo Fonseca. A lui de saisir sa chance pour redevenir à terme une option crédible dans les gros matchs même si la paire Bacher-Niakhaté apporte pour l’instant satisfaction à l’entraîneur portugais.
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Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣

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Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol

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On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo

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Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????

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Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire

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