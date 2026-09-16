Rio Ngumoha, le coup de coeur XXL du PSG

Le PSG n'est pas le premier à le faire, mais le club de la capitale a craqué pour Rio Ngumoha, la dernière pépite de Liverpool qui prend son temps pour prolonger son contrat.

Rio Ngumoha n’a pas attendu d’avoir 18 ans, anniversaire qu’il a fêté il y a 15 jours de cela, pour faire rêver les grands clubs européens. Mais il y a du nouveau en ce qui concerne le jeune ailier de Liverpool. Connu depuis des années pour ses qualités techniques et ses démonstrations de dribbles et de jonglages, le natif de Londres avait fait des débuts remarqués en Premier League avec un but à seulement 16 ans, sur le premier ballon de sa première minute de jeu, contre Newcastle pour offrir la victoire aux Reds. C'était au mois d'août 2025.

Arsenal, le Bayern et le PSG sur les rangs

Depuis ces débuts de rêve, Rio Ngumoha a confirmé avec ses premières titularisations, et une utilisation régulière pour son jeune âge. Cette saison, il a pris part à cinq des six matchs de Liverpool, et continue sa belle montée en puissance. Mais pour des joueurs aussi jeunes, il ne faut pas grand chose pour que la machine s’enraye. Sous contrat jusqu’en 2028, l’Anglo-Nigérian a débuté des négociations pour prolonger son contrat avec le club de la Mersey, mais il n’a pas trouvé d’accord avec le club de la Mersey pour le moment.

Une situation qui, selon The Athletic, intéresse en premier lieu Arsenal, mais aussi Leipzig, le Bayern et le PSG. Déjà évalué à 30 millions d’euros, l’ailier n’est pour le moment pas sur le marché, même si tout le monde est attentif à sa situation. « Actuellement, il n’y a en effet pas d’accord pour un nouveau contrat. Il y a beaucoup d’intérêt pour lui en Europe, mais Liverpool souhaite être patient dans ce dossier, car rien ne laisse penser qu’il veut partir. Le joueur attend aussi de voir le temps de jeu qu’il aura à Liverpool, car il devrait normalement être un gros atout pour les Reds cette saison, et cela pourrait peser sur sa décision », a livré le journaliste David Ornstein sur The Athletic.

Formé à Chelsea et arrivé à Liverpool en 2024, Rio Ngumoha est en tout cas sur le radar du PSG et de plusieurs très gros clubs européens. Peu après avoir perdu Bradley Barcola, Paris s’offrirait une magnifique prise à Liverpool si ce projet devait aller au bout.