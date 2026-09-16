Rio Ngumoha, le coup de coeur XXL du PSG

Rio Ngumoha, le coup de coeur XXL du PSG

PSG16 sept. , 8:00
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG n'est pas le premier à le faire, mais le club de la capitale a craqué pour Rio Ngumoha, la dernière pépite de Liverpool qui prend son temps pour prolonger son contrat.
Rio Ngumoha n’a pas attendu d’avoir 18 ans, anniversaire qu’il a fêté il y a 15 jours de cela, pour faire rêver les grands clubs européens. Mais il y a du nouveau en ce qui concerne le jeune ailier de Liverpool. Connu depuis des années pour ses qualités techniques et ses démonstrations de dribbles et de jonglages, le natif de Londres avait fait des débuts remarqués en Premier League avec un but à seulement 16 ans, sur le premier ballon de sa première minute de jeu, contre Newcastle pour offrir la victoire aux Reds. C'était au mois d'août 2025.

Arsenal, le Bayern et le PSG sur les rangs

Depuis ces débuts de rêve, Rio Ngumoha a confirmé avec ses premières titularisations, et une utilisation régulière pour son jeune âge. Cette saison, il a pris part à cinq des six matchs de Liverpool, et continue sa belle montée en puissance. Mais pour des joueurs aussi jeunes, il ne faut pas grand chose pour que la machine s’enraye. Sous contrat jusqu’en 2028, l’Anglo-Nigérian a débuté des négociations pour prolonger son contrat avec le club de la Mersey, mais il n’a pas trouvé d’accord avec le club de la Mersey pour le moment.
Une situation qui, selon The Athletic, intéresse en premier lieu Arsenal, mais aussi Leipzig, le Bayern et le PSG. Déjà évalué à 30 millions d’euros, l’ailier n’est pour le moment pas sur le marché, même si tout le monde est attentif à sa situation. « Actuellement, il n’y a en effet pas d’accord pour un nouveau contrat. Il y a beaucoup d’intérêt pour lui en Europe, mais Liverpool souhaite être patient dans ce dossier, car rien ne laisse penser qu’il veut partir. Le joueur attend aussi de voir le temps de jeu qu’il aura à Liverpool, car il devrait normalement être un gros atout pour les Reds cette saison, et cela pourrait peser sur sa décision », a livré le journaliste David Ornstein sur The Athletic.
Formé à Chelsea et arrivé à Liverpool en 2024, Rio Ngumoha est en tout cas sur le radar du PSG et de plusieurs très gros clubs européens. Peu après avoir perdu Bradley Barcola, Paris s’offrirait une magnifique prise à Liverpool si ce projet devait aller au bout.
R. Ngumoha

R. Ngumoha

EnglandAngleterre Âge 18 Attaquant

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2026/2027
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2026/2027
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2026/2027
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Pl Pierre Sage Menace Et Renvoye A Lol
OL

PL : Pierre Sage menacé et renvoyé à l'OL

Om Un Brillant Milieu Japonais Propose A Lorenzi
OM

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

Le Transfert Rate De Jacquet Fait Pleurer Le Psg
PSG

Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

Real Liverpool Accelere Pour Faire Revenir Alexander Arnold
Premier League

Real : Liverpool accélère pour faire revenir Alexander-Arnold

Fil Info

16 sept. , 12:40
PL : Pierre Sage menacé et renvoyé à l'OL
16 sept. , 12:20
OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi
16 sept. , 12:00
Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG
16 sept. , 11:30
Real : Liverpool accélère pour faire revenir Alexander-Arnold
16 sept. , 11:00
TV : Un ancien chroniqueur signe la mort de l’Equipe du Soir
16 sept. , 10:30
Offre pour JJ Gabriel, le PSG passe à l'action
16 sept. , 10:00
OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais
16 sept. , 9:30
L1 : Lille-Troyes explose les compteurs avec 13 millions de téléspectateurs
16 sept. , 9:00
Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Derniers commentaires

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣

Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading