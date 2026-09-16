Lorenzi très remonté contre Genesio, ça chauffe à l'OM

Grégory Lorenzi n’a pas du tout apprécié les propos de Bruno Genesio après la défaite de l’OM à Rennes vendredi soir. Le directeur sportif marseillais l’a d’ailleurs fait savoir à son entraîneur. Le début d’un conflit ?

« Ce n’est pas à moi de le dire » a répété plusieurs fois Bruno Genesio, refusant d’afficher lui-même les ambitions de l’OM et pointant du doigt sa direction, bien silencieuse depuis plusieurs semaines. Vendredi soir à Rennes, Bruno Genesio était très marqué après la nouvelle défaite de l’Olympique de Marseille, la troisième de suite en Ligue 1 . Interrogé sur les ambitions du club et sur la capacité des Marseillais à se battre pour une place en coupe d’Europe, l’entraîneur de 59 ans a demandé des comptes à sa direction.a répété plusieurs fois Bruno Genesio, refusant d’afficher lui-même les ambitions de l’OM et pointant du doigt sa direction, bien silencieuse depuis plusieurs semaines.

Une sortie médiatique sur Ligue1+ puis en conférence de presse dont Frank McCourt était le principal destinataire. Mais au-delà de l’homme d’affaires américain, la sortie musclée de Bruno Genesio a heurté d’autres sphères du club. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, la direction sportive de l’Olympique de Marseille incarnée par Grégory Lorenzi n’a pas du tout apprécié les propos de son entraîneur. « Bruno Genesio en a d’ailleurs été informé » explique l’insider, révélant le début d’une tension entre les deux hommes, qui semblaient pourtant marcher main dans la main, dans la même galère, depuis le début de la saison.

Du côté des supporters de l’OM, on peut bien sûr craindre le pire car dans le marasme actuel, Bruno Genesio représente quasiment le seul motif d’espoir de réaliser une saison correcte, en dépit d’un effectif extrêmement réduit après un mercato sans aucune recrue. Une semaine à deux victoires permettrait à tout le monde de retrouver de la sérénité et du calme à Marseille avant la trêve internationale. Problème, les Olympiens se déplacent à Besiktas ce jeudi avant de recevoir le Paris Saint-Germain dimanche. Deux matchs pour lesquels les coéquipiers d’Amine Gouiri ne seront pas du tout favoris.