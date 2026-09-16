Lorenzi très remonté contre Genesio, ça chauffe à l'OM

Lorenzi très remonté contre Genesio, ça chauffe à l'OM

OM16 sept. , 8:20
parCorentin Facy
16
Ajouter comme source préférée sur Google
Grégory Lorenzi n’a pas du tout apprécié les propos de Bruno Genesio après la défaite de l’OM à Rennes vendredi soir. Le directeur sportif marseillais l’a d’ailleurs fait savoir à son entraîneur. Le début d’un conflit ?
Vendredi soir à Rennes, Bruno Genesio était très marqué après la nouvelle défaite de l’Olympique de Marseille, la troisième de suite en Ligue 1. Interrogé sur les ambitions du club et sur la capacité des Marseillais à se battre pour une place en coupe d’Europe, l’entraîneur de 59 ans a demandé des comptes à sa direction. « Ce n’est pas à moi de le dire » a répété plusieurs fois Bruno Genesio, refusant d’afficher lui-même les ambitions de l’OM et pointant du doigt sa direction, bien silencieuse depuis plusieurs semaines.
Une sortie médiatique sur Ligue1+ puis en conférence de presse dont Frank McCourt était le principal destinataire. Mais au-delà de l’homme d’affaires américain, la sortie musclée de Bruno Genesio a heurté d’autres sphères du club. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, la direction sportive de l’Olympique de Marseille incarnée par Grégory Lorenzi n’a pas du tout apprécié les propos de son entraîneur. « Bruno Genesio en a d’ailleurs été informé » explique l’insider, révélant le début d’une tension entre les deux hommes, qui semblaient pourtant marcher main dans la main, dans la même galère, depuis le début de la saison.

Lire aussi

L'OM joue le maintien, Genesio s'est fait arnaquerL'OM joue le maintien, Genesio s'est fait arnaquer
Du côté des supporters de l’OM, on peut bien sûr craindre le pire car dans le marasme actuel, Bruno Genesio représente quasiment le seul motif d’espoir de réaliser une saison correcte, en dépit d’un effectif extrêmement réduit après un mercato sans aucune recrue. Une semaine à deux victoires permettrait à tout le monde de retrouver de la sérénité et du calme à Marseille avant la trêve internationale. Problème, les Olympiens se déplacent à Besiktas ce jeudi avant de recevoir le Paris Saint-Germain dimanche. Deux matchs pour lesquels les coéquipiers d’Amine Gouiri ne seront pas du tout favoris.
Articles Recommandés
Valero
OM

OM : Genesio accueille un nouveau serial buteur

Pl Pierre Sage Menace Et Renvoye A Lol
OL

PL : Pierre Sage menacé et renvoyé à l'OL

Om Un Brillant Milieu Japonais Propose A Lorenzi
OM

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

Le Transfert Rate De Jacquet Fait Pleurer Le Psg
PSG

Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

Fil Info

16 sept. , 13:00
OM : Genesio accueille un nouveau serial buteur
16 sept. , 12:40
PL : Pierre Sage menacé et renvoyé à l'OL
16 sept. , 12:20
OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi
16 sept. , 12:00
Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG
16 sept. , 11:30
Real : Liverpool accélère pour faire revenir Alexander-Arnold
16 sept. , 11:00
TV : Un ancien chroniqueur signe la mort de l’Equipe du Soir
16 sept. , 10:30
Offre pour JJ Gabriel, le PSG passe à l'action
16 sept. , 10:00
OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais
16 sept. , 9:30
L1 : Lille-Troyes explose les compteurs avec 13 millions de téléspectateurs

Derniers commentaires

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣

Le transfert raté de Jacquet fait pleurer le PSG

Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol

OM : Un brillant milieu japonais proposé à Lorenzi

On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????

OM : La folle confidence de l'UEFA sur l'été marseillais

Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading