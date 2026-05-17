L'OL quatrième de Ligue 1, il promet un jackpot

Ce dimanche, Lyon tentera de grimper sur le podium. Les Gones n'ont pas leur destin en main et se dirigent plus probablement vers la quatrième place. Un classement moins séduisant même si Walid Acherchour envie les Lyonnais malgré tout.

Une soirée avec plusieurs dizaines de millions d'euros en jeu. La Ligue 1 va livrer son verdict définitif, notamment dans la course au podium. Lille, Lyon et Rennes se disputent les derniers tickets pour la Ligue des champions. Le LOSC a la main pour la troisième place directement qualificative. De son côté, l' OL occupe le très inconfortable quatrième rang. Sans un faux pas lillois contre Auxerre, les Gones seront condamnés à jouer deux tours préliminaires l'été prochain. De quoi compliquer le mercato à venir.

Une quatrième place à apprécier pour l'OL

Sans C1 garantie la saison prochaine, Lyon ne pourra pas se projeter et ne sera pas libre dans son recrutement. Sur le plan sportif, l'OL devra avancer sa préparation d'avant-saison et sa reprise. C'est d'autant plus gênant avec une Coupe du monde juste avant. De nombreux supporters rhodaniens ne sont pas heureux de ce classement et certains préfèrent presque finir cinquième pour éviter un été difficile. Walid Acherchour n'est pas d'accord. Dans l'After Foot, il a clairement fait savoir que la quatrième place serait positive pour les Gones au vu des soucis financiers rencontrés un an avant.

« La réalité c’est que ce soir tu as encore une balle pour aller chercher une troisième place et la quatrième place. Va dire ça à Monaco ou Marseille il serait très contents d’être à cette place. Surtout avec les moyens financiers déboursés. […] Ta saison c’est à prendre ou à laisser avec Arthur ! Tu termines avec les deux dernières boîtes 500 000 euros ou 50 000. Oui si tu termines avec 50 000, t’as un peu les boules mais quand tu commences le jeu tu ne peux pas t’y attendre. Tu seras quand même heureux lundi ou mardi », a t-il lâché à un auditeur sur RMC.

L'OL peut s'inspirer du LOSC, rescapé de ces fameux tours préliminaires il y a deux ans. Les Dogues de Bruno Génésio avaient su faire une belle Ligue des champions et une saison solide en championnat.