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Regis Le Bris

PL : Le Bris fait des miracles, Sunderland veut le virer

Premier League23 avr. , 9:00
parHadrien Rivayrand
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Sunderland réalise une belle saison en Premier League et le doit en grande partie à son entraîneur français, Régis Le Bris. Mais les dirigeants des Black Cats ont maintenant de l’ambition et veulent absolument voir leur équipe se qualifier pour une compétition européenne.
Promu en Premier League cette saison, Sunderland n’a pas déçu. Les Black Cats ont assuré leur maintien et peuvent désormais jouer libérés. Le club du nord-est de l’Angleterre souhaite continuer à grandir dans le futur. Après 33 matchs disputés cette saison en championnat, Sunderland est 11e, à trois points des places européennes. Si Régis Le Bris est un entraîneur très apprécié, il pourrait néanmoins être fragilisé s’il ne parvenait pas à qualifier Sunderland pour une compétition européenne…

Le Bris en danger à Sunderland ?

Selon les dernières informations de talkSPORT, il n’est en effet pas impossible que la direction des Black Cats, emmenée par Kyril Louis-Dreyfus et Juan Sartori, décide de se séparer de Le Bris malgré ses bons résultats avec Sunderland. L’objectif affiché par le club est d’accrocher une place européenne et, en cas d’échec, un autre entraîneur pourrait être nommé pour atteindre cet objectif dès la saison prochaine. Un coup dur potentiel pour l’ancien entraîneur du FC Lorient, bien installé à Sunderland et qui a fait monter le club la saison passée.

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Le Bris a encore quelques matchs devant lui pour atteindre l’objectif fixé par sa direction. Ce vendredi, Sunderland recevra Nottingham Forest. Une rencontre qui s’annonce compliquée, les Reds jouant leur survie en Premier League. Quoi qu’il en soit, Sunderland peut aborder l’avenir avec confiance. En cas de départ, Régis Le Bris ne devrait pas manquer de prétendants au vu de ses performances avec les Black Cats. En Angleterre comme en France, sa cote ne cesse de grimper et Sunderland pourrait longtemps s'en vouloir de s'en être débarrassé trop facilement.
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Derniers commentaires

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Mon dieu , je suis horrifié , il a osé danser après avoir marqué un but ! il faut rétablir la peine de mort ils ne savent pas ces gamins qu'il ne faut pas danser, faire chut ! , ou se boucher les oreilles ? que l'on en parlera plus que s'ils cassent une jambe à un autre joueur et même plus que des mauvaises décisions d'un arbitre , des cartons rouges immaginaires

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Mouarf !

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Je trouve ça plutôt étonnant étant donné que nous étions en multi propriété. L'argent devait appartenir au groupe et circuler entre les clubs, nan ? donc pourquoi d'un coup on nous sort des dettes ? A ce compte la pourquoi ne pas porter plainte auprès de la justice française au titre des 3 joueurs qu'on a payé deux fois et qui n'ont jamais jouer chez nous ?!? D’ailleurs il n'y avait visiblement pas de délégation lyonnaise au procès, qui a duré une semaine juste après le déport de plainte. Ça pue l'embrouille cette histoire.

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

t'es courageux, toi, de parler un un tel demeuré...

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Ah oui quand même... Les fameux juges rouges ?!?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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