PL : Le Bris fait des miracles, Sunderland veut le virer

Sunderland réalise une belle saison en Premier League et le doit en grande partie à son entraîneur français, Régis Le Bris. Mais les dirigeants des Black Cats ont maintenant de l’ambition et veulent absolument voir leur équipe se qualifier pour une compétition européenne.

Promu en Premier League cette saison, Sunderland n’a pas déçu. Les Black Cats ont assuré leur maintien et peuvent désormais jouer libérés. Le club du nord-est de l’Angleterre souhaite continuer à grandir dans le futur. Après 33 matchs disputés cette saison en championnat, Sunderland est 11e, à trois points des places européennes. Si Régis Le Bris est un entraîneur très apprécié, il pourrait néanmoins être fragilisé s’il ne parvenait pas à qualifier Sunderland pour une compétition européenne…

Le Bris en danger à Sunderland ?

Selon les dernières informations de talkSPORT, il n’est en effet pas impossible que la direction des Black Cats, emmenée par Kyril Louis-Dreyfus et Juan Sartori, décide de se séparer de Le Bris malgré ses bons résultats avec Sunderland. L’objectif affiché par le club est d’accrocher une place européenne et, en cas d’échec, un autre entraîneur pourrait être nommé pour atteindre cet objectif dès la saison prochaine. Un coup dur potentiel pour l’ancien entraîneur du FC Lorient, bien installé à Sunderland et qui a fait monter le club la saison passée.

Le Bris a encore quelques matchs devant lui pour atteindre l’objectif fixé par sa direction. Ce vendredi, Sunderland recevra Nottingham Forest. Une rencontre qui s’annonce compliquée, les Reds jouant leur survie en Premier League. Quoi qu’il en soit, Sunderland peut aborder l’avenir avec confiance. En cas de départ, Régis Le Bris ne devrait pas manquer de prétendants au vu de ses performances avec les Black Cats. En Angleterre comme en France, sa cote ne cesse de grimper et Sunderland pourrait longtemps s'en vouloir de s'en être débarrassé trop facilement.