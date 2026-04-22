Ang : Man City gagne et devient leader !

Trois jours après avoir battu Arsenal, Manchester City a confirmé cette victoire en allant s'imposer (1-0) ce mercredi à Burnley.

Une courte victoire qui condamne Burnley, et qui permet aux Cityzens de passer en tête au classement de Premier League, à égalité de points avec les Gunners. A noter que les deux équipes ont la même différence de buts (+37), mais l'équipe de Guardiola a marqué trois buts de plus qu'Arsenal.

C'est Erling Haaland qui a marqué l'unique but de la victoire de Manchester City dès la cinquième minute. L'équipe de Mikel Arteta, qui a longtemps fait la course en tête, doit désormais compter sur un faux pas de son adversaire lors des cinq dernières journées de Premier League.