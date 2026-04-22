ICONSPORT_364869_0046

Ang : Man City gagne et devient leader !

Premier League22 avr. , 22:54
parClaude Dautel
3
Trois jours après avoir battu Arsenal, Manchester City a confirmé cette victoire en allant s'imposer (1-0) ce mercredi à Burnley.
Une courte victoire qui condamne Burnley, et qui permet aux Cityzens de passer en tête au classement de Premier League, à égalité de points avec les Gunners. A noter que les deux équipes ont la même différence de buts (+37), mais l'équipe de Guardiola a marqué trois buts de plus qu'Arsenal.
C'est Erling Haaland qui a marqué l'unique but de la victoire de Manchester City dès la cinquième minute. L'équipe de Mikel Arteta, qui a longtemps fait la course en tête, doit désormais compter sur un faux pas de son adversaire lors des cinq dernières journées de Premier League.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
M. City
70332175662937
2
Arsenal
70332175632637
3
M. United
583316107584513
4
Aston Villa
5833177947416
5
Liverpool
553316710544311
Tout afficher
Articles Recommandés
L'Espagne craint un coup dur pour Lamine Yamal
Liga

Lamine Yamal blessé, l'Espagne retient son souffle

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des demi-finales

ICONSPORT_364872_0050
Coupe de France

CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !

ICONSPORT_364874_0124
Bundesliga

Cpe d'All : Le Bayern Munich qualifié pour la finale

Fil Info

22 avr. , 23:06
Lamine Yamal blessé, l'Espagne retient son souffle
22 avr. , 23:00
CdF : Programme TV et résultats des demi-finales
22 avr. , 22:59
CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !
22 avr. , 22:46
Cpe d'All : Le Bayern Munich qualifié pour la finale
22 avr. , 22:30
Strasbourg peut faire un énorme cadeau à la Ligue 1
22 avr. , 22:00
PSG : Une banderole anti-Qatar et LFP provoque un clash
22 avr. , 21:30
L’ASSE a tué sa carrière, un ancien crack se lâche
22 avr. , 20:54
Le PSG pousse Nantes en L2 et repousse Lens à 4 points
22 avr. , 20:30
OL : Le héros oublié a aussi droit aux félicitations

Derniers commentaires

Ang : Man City gagne et devient leader !

Arsenal joue en LDC ca peut leur jouer des tours sur le physique

Ang : Man City gagne et devient leader !

Rien n est encore joué, le calendrier d Arsenal est le plus manoeuvrable, il ne joue que des bas du tableau, alors que City a encore un match piège lors de la dernière journee face à Aston Villa qui est à la lutte pour une place en LDC...

Le PSG pousse Nantes en L2 et repousse Lens à 4 points

faudrait peut etre rectifier le classement lille est 4em et l'OL 3em

PSG : Une banderole anti-Qatar et LFP provoque un clash

Tu me confonds avec ta personne. ^^ Je ne me courbe devant personne.

PSG : Une banderole anti-Qatar et LFP provoque un clash

reponds leurs pas a ces trou de balles,,ils ne meritent pas d'attention.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading