Lens : Robin Risser excite la Premier League

Auteur d'une grande saison avec le RC Lens, Robin Risser sera logiquement l'une des attractions du prochain mercato estival. Aux dernières nouvelles, c'est Brighton qui entré dans la danse pour s'offrir l'international Espoirs français.

Qui aurait pu se douter qu'en débarquant au RC Lens , Pierre Sage connaitrait une telle première saison ? Si ses compétences d'entraineur n'ont jamais été remises en question, l'ancien coach de l'OL a su tirer profit de son effectif en allant chercher le meilleur chez chacun. C'est d'ailleurs souvent de cette manière que les clubs réalisent de grandes saisons, à l'instar de Luis Enrique avec le PSG. Forcément, la réussite lensoise est une belle vitrine pour les joueurs de l'effectif, d'autant plus à l'approche de l'ouverture du mercato estival. Parmi ceux qui font beaucoup parler d'eux grâce à leur saison réussie, on retrouve notamment Robin Risser, le gardien de Lens.

R. Risser France • Âge 21 • Gardien Coupe de France 2025/2026 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 29 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Robin Risser, cible de Brighton

Auteur d'une saison saluée par tout le monde et proche des portes de l'équipe de France, Robin Risser a vu sa cote exploser depuis son arrivée à Lens. Et c'est peu dire : recruté contre 3 petits millions d'euros en provenance du RC Strasbourg, le natif de Colmar vaut au moins 25 millions d'euros selon Transfermarkt. Et cette belle cote est symbolisée par l'intérêt de la Premier League pour lui. Selon les informations de Florian Plettenberg pour Sky Germany, Robin Risser fait partie de la short-list de Brighton pour pallier l'éventuel départ de Bart Verbruggen. Si les Seagulls priorisent une arrivée de James Trafford, le nom du portier lensois est très haut dans la liste des cibles du club anglais.

Reste désormais à savoir si le RC Lens acceptera de laisser filer son portier titulaire. Etant donné qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2030, il n'y a clairement pas urgence. Et si la santé financière du club peut encore être amélioré, la qualification à venir pour la prochaine Ligue des champions devrait donner plus de souplesse aux dirigeants…