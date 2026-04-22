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Robin Risser

Lens : Robin Risser excite la Premier League

Lens22 avr. , 20:00
parQuentin Mallet
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Auteur d'une grande saison avec le RC Lens, Robin Risser sera logiquement l'une des attractions du prochain mercato estival. Aux dernières nouvelles, c'est Brighton qui entré dans la danse pour s'offrir l'international Espoirs français.
Qui aurait pu se douter qu'en débarquant au RC Lens, Pierre Sage connaitrait une telle première saison ? Si ses compétences d'entraineur n'ont jamais été remises en question, l'ancien coach de l'OL a su tirer profit de son effectif en allant chercher le meilleur chez chacun. C'est d'ailleurs souvent de cette manière que les clubs réalisent de grandes saisons, à l'instar de Luis Enrique avec le PSG. Forcément, la réussite lensoise est une belle vitrine pour les joueurs de l'effectif, d'autant plus à l'approche de l'ouverture du mercato estival. Parmi ceux qui font beaucoup parler d'eux grâce à leur saison réussie, on retrouve notamment Robin Risser, le gardien de Lens.
R. Risser

R. Risser

FranceFrance Âge 21 Gardien

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs29
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Robin Risser, cible de Brighton

Auteur d'une saison saluée par tout le monde et proche des portes de l'équipe de France, Robin Risser a vu sa cote exploser depuis son arrivée à Lens. Et c'est peu dire : recruté contre 3 petits millions d'euros en provenance du RC Strasbourg, le natif de Colmar vaut au moins 25 millions d'euros selon Transfermarkt. Et cette belle cote est symbolisée par l'intérêt de la Premier League pour lui. Selon les informations de Florian Plettenberg pour Sky Germany, Robin Risser fait partie de la short-list de Brighton pour pallier l'éventuel départ de Bart Verbruggen. Si les Seagulls priorisent une arrivée de James Trafford, le nom du portier lensois est très haut dans la liste des cibles du club anglais.
Reste désormais à savoir si le RC Lens acceptera de laisser filer son portier titulaire. Etant donné qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2030, il n'y a clairement pas urgence. Et si la santé financière du club peut encore être amélioré, la qualification à venir pour la prochaine Ligue des champions devrait donner plus de souplesse aux dirigeants…
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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